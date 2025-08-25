熱帯夜が続く中、8割近くの人は仕事後のスーツにストレスを感じていることが判明　オーダーメイドの『KASHIYAMA』、ビジネスマンのアフター5における「身だしなみ」の意識調査を実施

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）が展開するオーダーメイドの『KASHIYAMA』は、全国の働く男女を対象に、仕事終わりの身だしなみに対する意識調査を実施しました。

また本調査を受け『KASHIYAMA』は、東京・新橋駅前「SL広場」付近にて働くビジネスパーソンを対象に、仕事終わりのスーツ状態を診断する体験型イベント「“仕事終わりのスーツ偏差値”診断」を8月27日（水）に開催します。本イベントは、『KASHIYAMA』がビジネスパーソンのアフター5の身だしなみ事情の実態を把握することを目的として、ビジネスウェアのより快適な状態の実現をサポートします。

*身だしなみ偏差値の定義

60以上：出勤時とほぼ変わらず、ビジネスウェアのシワや汚れ、ヨレや着崩れといった「着こなしの状態」が全く気にならず、ムレなどの観点から「着心地」も良い状態

50～59：ビジネスウェアのシワや汚れ、ヨレや着崩れといった「着こなしの状態」や、ムレなどの「着心地」のどれか１つの要素で少し気になる箇所があるが、全体的には出勤時に近い状態

40～49：ビジネスウェアのシワや汚れ、ヨレや着崩れといった「着こなしの状態」や、ムレなどの「着心地」の要素が全体的に気になり、改善したい状態

39以下：ビジネスウェアのシワや汚れ、ヨレや着崩れといった「着こなしの状態」や、ムレなどの「着心地」の要素が全体的にかなり気になり、今すぐに改善を推奨する状態

■調査について

今回実施した調査では、熱帯夜が続く今夏の仕事終わり（アフター5）のビジネスマンの活動に着目。スーツ/ビジネスウェアを着用したままプライベートな時間を楽しむ人が多い中、服装における課題感を浮き彫りにしました。仕事終わりの自身の身だしなみについて、ビジネスパーソンの「身だしなみ偏差値」の自己評価も明らかになりました。

調査結果のハイライト

- ビジネスウェアを着ていることで夏の夜の活動に制限やストレスを感じている人が8割近く存在- 年々猛暑日が増え、熱帯夜が続く中、ビジネスウェアにおける具体的な改善のニーズも判明- 日本の働くビジネスパーソンのアフター5「身だしなみ偏差値」は、平均的に50～59と比較的高い結果になったものの、偏差値60以上に自分を置く人は僅か9%に留まり、多くの人が仕事終わりの身だしなみにおける改善の余地を感じていることが明らかに

調査結果

●ビジネスウェアを着ていることで夏の夜の活動に制限やストレスを感じている人が8割近く存在

スーツをはじめとするビジネスウェアを着ていることで、夏の夜の活動に制限やストレスを「よく感じる」（20.8%）または「たまに感じる」（61.0%）と答え、何かしらの制限やストレスを感じている人が8割近くも存在することが明らかになりました。また具体的に制限を感じている点として「汗や匂いを気にしてしまう」、「シワやヨレなどの見た目の崩れを気にしてしまう」が半数以上を占め（57.8%）、最も多くなりました。



●年々猛暑日が増え、熱帯夜が続く中、ビジネスウェアにおける具体的な改善のニーズも判明

夏の夜の活動に制限やストレスを感じている人が多く存在する中、ビジネスウェアにおいて「暑い夜でも快適に着続けられる快適さ（通気性やラクさなど）の改善」を求めている人が44.2%と半数近く存在することが分かりました。ビジネスウェアの改善点としては着心地が一番重要であることが明らかになりました。

●日本の働くビジネスパーソンのアフター5「身だしなみ偏差値」は、平均的に50～59と比較的高い結果になったものの、偏差値60以上に自分を置く人は僅か9%に留まり、多くの人が仕事終わりの身だしなみにおける改善の余地を感じていることが明らかに

夏の仕事終わりにおける自身の「身だしなみ偏差値」について問われたとき、「ビジネスウェアのシワや汚れ、ヨレや着崩れといった「着こなしの状態」や、ムレなどの「着心地」のどれか１つの要素で少し気になる箇所があるが、全体的には出勤時に近い状態」に当てはまる偏差値50～59の間に自分を置く人が最も多く、割合は31.6%の結果になりました。日本のビジネスパーソンは自身の「身だしなみ偏差値」を比較的高く置いていることが分かりました。しかし割合の高さはその次に偏差値40～49（22.6%）、39%以下（18.9％）と続き、身だしなみが出勤時とほとんど変わらない偏差値60以上に自分を置く人は僅か9%に留まりました。多くのビジネスパーソンが仕事後の自分の身だしなみについて、改善の余地を感じていることが伺えます。

<アンケート調査 概要>

調査主体：株式会社オンワードパーソナルスタイル

調査方法：インターネットアンケート

調査システム：Questant

調査対象：全国の20代～70代の男女550名

調査期間：2025年8月7日（木）

■ビジネス街の中心地で「“仕事終わりの身だしなみ偏差値”診断」実施決定！

今回の調査結果を受け、より内容の実態を把握するため、『KASHIYAMA』はビジネス街の中心地 東京・新橋駅前「SL広場」付近にて、通勤帰りのビジネスパーソンのスーツを調査するイベントを実施します。

本イベントでは、夏の熱帯夜をスーツ/ビジネスウェアで乗り切るビジネスパーソンに着目。スーツ/ビジネスウェアの【状態】【着こなし方】【着心地】という3つの観点から、「スーツ/ビジネスウェアの疲れ具合」を可視化し、その場で“身だしなみ偏差値”として診断します。年間数多くの顧客のスーツと向き合う『KASHIYAMA』のスタイルガイドの中でも、経験豊富な女性のスタイルガイドを含め全国にたった4名の”エバンジェリスト”という称号を持つプロのスタイルガイドが直接偏差値を診断します。

イベントにご参加いただいた方には、アマゾンギフトカード1000円分と、『KASHIYAMA』の指定店舗でスーツオーダーの際に使うことができる割引チケットをお渡しいたします。

■イベント概要

イベント名：“仕事終わりのスーツ偏差値”診断

日時：2025年8月27日（水）18時～19時

場所：新橋駅前「SL広場」付近

内容：スーツ/ビジネスウェアの【状態】【着こなし方】【着心地】という3つの観点から、「スーツ/ビジネスウェアの疲れ具合」を可視化し、その場で“身だしなみ偏差値”として診断

参加特典：

「アマゾンギフトカード1000円」＋『KASHIYAMA』の指定店舗で使用できる割引チケット

※対象店舗や使用期限についてはチケットをご確認ください。

≪『KASHIYAMA』の指定店舗で使用できる割引チケット≫

診断による「身だしなみ偏差値」によって進呈金額が変動

・偏差値60以上：3,000円

・偏差値40-59：5,000円

・偏差値39以下：10,000円

留意事項

・本企画については、一部撮影が入る可能性がございます。予めご了承いただけますと幸いです。

■現在開催中のキャンペーン：



【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/1st_order/



【年に一度の実施！2着購入で30%OFF \42,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

キャンペーン期間：8月1日（金）～8月31日（日）

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/pickup-items/pair_discount30off.html



【学生証のご提示で 1着\20,000から】

学生証のご提示で\20,000からオーダースーツをお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/



【フォーマル割 初回購入限定で1着\33,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\33,000からお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/formal/

■『KASHIYAMA』について

KASHIYAMAサイトはこちら :https://kashiyama1927.jp/

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は33,000円（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある66店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 メンズではスーツ以外に機能性に優れたカスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。 ウィメンズでは、スーツ以外に6アイテム25デザインから選べる高機能セットアップ「EASY」や、高品質なシャツ・ブラウスをラインアップしています。

□『KASHIYAMA』公式インスタグラム

メンズ https://www.instagram.com/kashiyama1927_official/

ウィメンズ https://www.instagram.com/kashiyama1927ws_official/

□『KASHIYAMA』公式TikTok

メンズ https://www.tiktok.com/@kashiyama1927

ウィメンズ https://www.tiktok.com/@kashiyama1927ws