Vetrinamia「 ベトリーナ ミーア」、ELLE Taiwan に掲載：イタリア職人技の世界的節目

2025年8月25日 - ベトリーナ ミーアは、重要な節目をご報告できることを誇りに思います。このたび、華語圏におけるファッションの象徴的存在であり、文化とデザインを深く掘り下げる国際的にも高く評価される出版物 ELLE Taiwan に掲載されました。

当初は偶然の出会いから始まりましたが、編集者は自身の編集者人生において「稀有で運命的な発見」と表現しました。ベトリーナ ミーアが厳選したコレクションの静かな優雅さと自信に満ちたデザイン言語に魅了され、編集者はデザイナーたちの物語、素材の質感、そして精神を直接体験しました。

「ひとつひとつのバッグは、まるで手書きのラブレターを受け取ったかのようでした…ただの物ではなく、職人技によって書き記された文化の断片であり、感情と温もりに満ちていました。」



特集記事では、ベトリーナ ミーアが紹介するイタリアおよびフランスのクリエイターたち、フレデリック・ルセリエ、イレニア・ガンベリーニ、エルネスト・グラディティ＆フランチェスカ・フェラーラ、マリーナ・ロレンツィの声に耳を傾け、それぞれの芸術的な歩み、文化的背景、そして深く個人的なデザイン哲学を紹介しました。バラを模した手描きのクラスプ、革に刻まれたシチリアの幾何学模様、40年にわたるラグジュアリーデザインの経験から生まれた静謐な建築的シルエットなど、記事はベトリーナ ミーアが体現する深みと精神を映し出しています。

『エル・マガジン台湾版』8月号にて、Vetrinamiaとその提携ブランド（イタリア・フランス）が特集されました。写真は、Vetrinamia独占パートナーブランドであるフレデリック・レセリエの「ボーモント バッグ」。フランスでデザインされ、フィレンツェの職人によってイタリア製で仕立てられています。

「初めて革に触れ、縫製や金具を観察し、創業者の丁寧な説明を聞いたとき、心はすでにイタリアへ飛んでいました。」

ベトリーナ ミーアが取り扱うすべての商品は、熟練職人による伝統技術を用いて製作された 100％イタリア製であり、真正性、卓越した品質、そして時を超える優雅さを保証しています。



また記事では、創業者 ケイト・チャンがヨーロッパ各地を旅する中で出会った卓越した独立系デザイナーたちのために、このプラットフォームを築くことを決断した経緯にも触れています。記事が指摘するように、ベトリーナ ミーアは流行や機会からではなく、「真の職人技は世界の舞台に立つべきである」という確信から誕生しました。

さらに、記事では日本と台湾を中心としたアジア市場における存在感の高まりにも言及されています。ローンチから数日で、デイリーショッパー数は13,000人から95,000人以上に急増しました。それはインフルエンサーや一時的な熱狂によるものではなく、戦略的な物語構築と、製品・起源・価値への意味ある結びつきによるものでした。



この ELLE Taiwan による評価は、ベトリーナ ミーアが信じる「真正性と意図を伴う思慮深いデザインは国境を越えて響き渡る」という理念をさらに強固なものとしました。そして、ラグジュアリーにおける独立した声、これまで見過ごされがちであった存在を見出し、理解し、大切にする場を築き続けることへの大きな励みとなっています。

創業者ケイト・チャンは次のように述べています。

「これは市場からの承認であり、ベトリーナ ミーアにとって誇りの象徴です。」

ベトリーナ ミーアは、特に日本を含む各地で、これらの才能に光を当て続ける使命を、さらに強い決意と情熱をもって推進してまいります。ベトリーナ ミーアおよび紹介ブランドは、日本語完全対応のベトリーナ ミーア日本版公式サイトにて独占的にご覧いただけます。



ELLE Taiwan の記事全文はこちらからお読みいただけます：

https://www.elle.com/tw/fashion/flash/a65393383/vetrinamia/

Vetrinamiaについて



Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。

Instagram: https://www.instagram.com/vetrinamia_official/

公式ECサイト: https://www.vetrinamia.com/ja(https://vetrinamia.com/ja)