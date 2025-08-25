ニオイ菌99.9％抑制！制菌加工の新寝具『断菌(R)企画』

小栗株式会社

小栗株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：小栗福典）は、2025年9月に開催される「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋」にて、ニオイの原因菌を99.9％抑制する新しい寝具シリーズ『断菌(R)企画』で、制菌加工を施した製品を出展いたします。

現代の暮らしにおける「大物寝具の洗濯の大変さ」や「部屋干しによる生乾き臭」に関する悩みを解決する、新しい寝具ケアの選択肢です。

■背景

近年、布団や毛布などの大物寝具は、洗濯や乾燥の手間がかかり、干すスペースが不足していること、さらには天候や花粉の影響により外干しが難しいケースが増加しています。

特に外干しができない場合は、部屋干しによる生乾き臭が発生しやすく、洗濯自体をためらう原因となっています。

■新しい寝具シリーズ『断菌(R)企画』

1.ニオイ菌を99.9％抑制する「制菌(R)加工」

一般的な抗菌防臭加工が菌の増殖を抑えるのに対し、制菌加工は原因菌そのものを一定数まで減少させます。

寝汗臭や生乾き臭を強力に抑制し、快適な寝具環境を維持いたします。

ナノファイン加工を施した綿100%素材に対する抗菌性試験結果2.洗濯頻度を減らしても安心

生乾き臭や寝汗臭の原因となるモラクセラ菌、黄色ブドウ球菌などを減少させるため、頻繁に洗えなくても臭いが気になりにくくなります。

特に忙しくて洗濯を頻繁に行いづらい方や、突然の雨や台風で外干しができない日が多い方、また家族分の干すスペースが限られているご家庭におすすめです。

※本製品は特にモラクセラ菌および黄色ブドウ球菌に対して効果を発揮しますが、全ての菌に対する効果を保証するものではありません。

3.部屋干し臭対策にも有効

雨天や花粉、PM2.5など外干しを避けたい環境でも、生乾き臭を気にせず安心してご使用いただけます。

■ 素材とデザインへのこだわり

第一弾はファミリー層に人気の天然素材「綿」を採用しました。

肌に優しく吸水性に優れた素材でありながら、乾きにくく、臭いがこもる欠点を制菌(R)加工で解決しています。

自然のやわらかさを感じるくすみカラー5色を展開し、デザインもインテリアに馴染むシンプルでナチュラルなテイストに仕上げました。柄はランダムドット、ストライプ、蔦柄、テラゾー、ギンガムチェックの5種で、お部屋に落ち着きと安らぎをもたらします。

【商品イメージ】

ミュート：展開商品（掛ふとんカバー、敷ふとんカバー、敷・ベッド兼用シーツ、ピロケース）※写真はグリーンミュート：カラーバリエーション（アイボリー、ピンク、グリーン、サックス、ブラウン）グリマー：展開商品（掛ふとんカバー、敷ふとんカバー、ピロケース）※写真はピンクグリマー：カラーバリエーション（ピンク、サックス）ストリーク：展開商品（掛ふとんカバー、敷ふとんカバー、ピロケース）※写真はサックスストリーク：カラーバリエーション（ピンク、サックス）ヴァイン：展開商品（掛ふとんカバー、敷ふとんカバー、ピロケース）※写真はグリーンヴァイン：カラーバリエーション（アイボリー、グリーン）ぺブル：展開商品（掛ふとんカバー、敷ふとんカバー、ピロケース）※写真はアイボリーぺブル：カラーバリエーション（アイボリー、サックス）トレリス：展開商品（掛ふとんカバー、敷ふとんカバー、ピロケース）※写真はブラウントレリス：カラーバリエーション（グリーン、ブラウン）

【展開商品】

- 掛ふとんカバー- 敷ふとんカバー- ピロケース- 敷・ベッド兼用シーツ ※無地カラーのみ■展示会出展情報

展示会名：第100回 東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025

会期：2025年9月3日（水）～5日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース位置：西2-T12-03

■代表取締役社長 小栗福典 コメント

寝具は毎日使うものですが、大物寝具の洗濯や干し方に悩む声を多く聞きます。『断菌(R)企画』は、そんな生活者の声に応えるために生まれました。ぜひギフト・ショーで実物をご覧ください。

小栗株式会社

所在地：〒430-0916 静岡県浜松市中央区早馬町１番地の５

代表者：代表取締役社長 小栗福典

事業内容：寝具・インテリア製品の企画・製造・販売

URL：https://www.merrynight.com/