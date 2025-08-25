【新宿高島屋】「ブルガリアフェア～美しきバラ色の食卓～」、８月27日（水）から開催！

株式会社高島屋

■8月27日（水）～9月2日（火）

■新宿高島屋 地下1階イベントスペース[推し100]

新宿高島屋では、ブルガリアの“食”の魅力をご紹介する「ブルガリアフェア」を開催いたします。

伝統的家庭料理「ヴァニツァ」や芳醇なワイン、薔薇の香り漂うローズウォーターやジャムなど、ブルガリアの食文化を堪能できる1週間。イートインコーナーでは、ブルガリアの伝統料理をお楽しみいただけます。

- イートイン

[リューシーのメハナ]ブルガリアンランチプレート 1人前 2,500円 ※写真はイメージです。

イートインコーナーの営業時間

※午前10時30分～午後３時、午後４時～午後７時30分

（午後6時30分ラストオーダー）

ブルガリアの首都ソフィア生まれの家庭料理研究家、リュードミラ・コストヴァ・吉田さんは、ブルガリアの伝統的な家庭の味を日本に紹介し、その食文化の魅力を多くの方に伝えています。このイベントでは、リュードミラ・コストヴァ・吉田さんが作る、ブルガリアの代表的な煮込み料理「カヴァルマ」、爽やかな味わいの「ショプスカサラダ」、伝統的なパイ料理「ヴァニツァ」をワンプレートでお楽しみいただけます。

- 販売予定の商品（一例）

ヴァニツァ、ワイン、お菓子、ローズウォーター、ローズティー、プリザーブドフラワーなどをそろえます。

[開門]スパイラルチーズパイ（ヴァニツァ） 800ｇ 2,376円

ブルガリアの伝統的なパイ料理「ヴァニツァ」。サクサクとした生地の食感と、コクのあるチーズの風味が絶妙に重なり、朝食や軽食、おもてなし料理としても人気です。

[マイモット]ウエハース 30ｇ 140円

サクサクとした歯ごたえのウエハースとふんわりとしたクリームの相性が抜群です。

[メソリテール]ローズティー 30g 1,728円

ブルガリア産の薔薇のつぼみを使用したローズティーは、芳醇で優雅な香りが広がります。

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※予告なく販売を中止したり、販売開始時刻が遅延する場合がございます。

※商品の内容や価格が変更する場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）