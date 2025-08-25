ジェイシスメディカル、「ICLAS in JAPAN 2025」に参加日本市場での存在感とグローバルネットワークを強化

株式会社チャン・エンターテインメント

本学会は、大韓レーザー皮膚毛髪学会および大韓美容整形レーザー学会が共同設立した国際学術大会で、日本・韓国をはじめアジア各国の主要医療関係者が一堂に会する場となりました。

当社は、この機会を通じてグローバル医療美容市場におけるブランドの存在感を高めると同時に、医療従事者との学術ネットワーク拡充に向けて新たな一歩を踏み出しています。当日は、当社製品を用いた最新の施術トレンドや臨床経験について、3名の専門家が講演を行い、参加者との活発な意見交換が行われました。

会場ブースでは、高周波皮膚美容医療機器「POTENZA（ポテンツァ）」と「DENSITY（デンシティ）」を展示。国内外の医療関係者に向け、日本市場での競争力や臨床的価値を訴求しました。

さらに当社は、先月末に東京グランドプリンスホテル新高輪で行われた「大韓美容整形レーザー医学会日本学術大会（ASLS Tokyo 2025）」にも出展。主要人物とのネットワークを広げ、グローバル展開に向けて積極的な活動を続けています。

ジェイシスメディカル関係者のコメント▼

「ICLAS 2025への参加は、製品紹介の枠を超え、アジア全域の医療関係者と信頼に基づく臨床的価値を共有する重要な機会となりました。今後も革新的な技術力と情報交流を基盤に、グローバル医療美容市場におけるリーダーシップをさらに拡大していきます」