LDH所属ヒップホップユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」とのコラボレーションアイテムを発売！

株式会社ウィゴー(本社：東京都港区芝浦 代表取締役社長：園田恭輔) では、WEGOが展開するユニセックスライン「SHORT ROUND(ショートラウンド)」と、LDH所属のダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマー5名によって結成されたヒップホップユニット「MA55IVE THE RAMPAGE(マッシブ・ザ・ランペイジ)」とのコラボレーションアイテムを、2025年9月10日(水)からWEGO ONLINE STOREにて先行販売、2025年9月11日(木)からWak snapルミネエスト新宿店にて販売開始いたします。

今回発売となるコラボレーションアイテムは、MA55IVE THE RAMPAGEメンバー「YAMASHO」によるデザイン監修のもと、ブルゾン、パーカー、デニムパンツなど全7型を展開。カラー選定からシルエット、ディテールに至るまで細部にこだわり抜き、完成度の高いラインアップに仕上がりました。

商品ビジュアルには、MA55IVE THE RAMPAGEの「L」「神谷健太」「YAMASHO」の3名がモデルとして登場。さらに、LDH所属のグローバルガールズグループ「SWEET REVENGE(スイートリベンジ)」の「AGNES」「LARISSA」「ASAMI」も出演しています。

また、コラボレーションアイテムの発売を記念し、ご購入者様を対象とした限定ノベルティの配布やプレゼントキャンペーンを実施予定です。

さらに、2025年11月4日(火)には、一夜限りのスペシャルイベントを白金高輪 SELENE b2にて開催いたします。

MA55IVE THE RAMPAGE × SHORT ROUNDコラボアイテム概要

- 発売日：2025年9月11日(木)※2025年9月10日(水) 12:00～ WEGO ONLINE STOREにて先行販売開始- 販売店舗【店 舗】Wak snap ルミネエスト新宿店【WEB】WEGO ONLINE STORE- ITEM：全7型PUショートグラフィックブルゾン

Price：\10,999(税込)

Size ：M、L

Color：ブラック

ファーグラフィックZIPパーカー

Price：\7,699(税込)

Size ：M、L

Color：ベージュ、ブラック

チェックシャツ

Price：\6,599(税込)

Size ：M、L

Color：ブルー、ブラック

コールドダイスウィッチングロゴTEE

Price：\4,399(税込)

Size ：M、L

Color：ブラウン、スミクロ

スウィッチングデニムパンツ

Price：\7,699(税込)

Size ：M、L

Color：デニム中濃加工、デニムブラック

ロゴシングルニットワッチ

Price：\3,299(税込)

Size ：Free

Color：グレー、ブラック

チャーム付きウォレットチェーン

Price：\4,399(税込)

Color：シルバー

- LOOK

ノベルティ／SNSキャンペーン／イベント概要

ノベルティ

MA55IVE THE RAMPAGE×SHORT ROUNDコラボレーションアイテムを税込5,000円以上ご購入で、 5,000円ごとにビジュアルステッカーを1セット(2枚組み)プレゼント。

※税込10,000円ご購入の場合は2セットプレゼント。

※WEGOアプリ会員様限定。

※なくなり次第終了。

プレゼントキャンペーン

SHORT ROUNDオフィシャルInstagramにてプレゼントキャンペーンを開催！

モデルを務めたMA55IVE THE RAMPAGE「L」「神谷健太」「YAMASHO」、SWEET REVENGE「AGNES」「LARISSA」「ASAMI」の直筆サイン入りオフショットチェキを抽選で6名様にプレゼント。

- 応募方法「@ma55ive_therampage_official」「@sweetrevenge_official」「@shortround_official」の3アカウント全てをフォロ-し、SHORT ROUNDオフィシャルInstagramの対象投稿へご希望チェキのナンバーをコメント。- 応募期間：2025年8月25日(月) 18:00～8月31日(日) 23:59- 抽選発表：2025年9月1日(月)から順次DMにて発表

イベント

コラボレーションアイテムの発売を記念して一夜限りの限定イベントを開催！

MA55IVE THE RAMPAGE × SHORT ROUNDコラボレーションアイテムを税込5,000円以上ご購入いただいた方を対象に、抽選で当選された方をご招待。

- 開催日 ：2025年11月4日(火)- 会 場 ：白金高輪SELENE b2 (東京都品川区三田5-2-30)- 応募方法MA55IVE THE RAMPAGE × SHORT ROUNDコラボアイテムを税込5000円以上ご購入で、5,000円ごとに1口応募可能。※税込10,000円ご購入の場合は2口応募可能。- 応募期間：2025年9月10日(水) 12:00～9月17日(水) 23:59- 当落発表：2025年9月18日(木)予定

MA55IVE THE RAMPAGE

「THE RAMPAGE」のパフォーマー5名―L、神谷健太、YAMASHO、浦川翔平、鈴木昂秀―によって2020年に結成されたヒップホップユニット。

メンバー全員がマイクを握り、ラップやボーカルを中心に、力強くも繊細な表現で独自の音楽世界を築いている。デビュー曲「Determined」（2020年）を皮切りに、映画『HiGH&LOW THE WORST X』劇中歌「RIDE OR DIE」や、Crystal Kayとのコラボ曲「REEEMINDER! feat. Crystal Kay」など、話題作を次々とリリース。

2025年9月10日には2ndアルバム「EMPIRE CODE」をリリースが決定し、同年9月からは福岡を皮切りに2回目のライブツアー『MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025"M5V"～EMPIRE CODE～』を行う。

SWEET REVENGE

SWEET REVENGEは2018年、世界8都市で開催された「LDH EUROPE Presents VOCAL BATTLE AUDITIONS ～THE GLOBAL STAR SEARCH～」にて選出されたオランダと西アフリカ出身のAGNES（アグネス）、日本出身のASAMI（アサミ）、オランダ出身のLARISSA（ラリッサ）からなる力強くも可愛らしさを秘めた次世代グローバルガールズグループ。



ハイレベルなダンスとボーカルスキルを持ち合わせ、グローバルなサウンドとビジュアルを武器に 2024年6月にデビューした新人、実力派グループ。 今後日本を拠点に世界進出を計画。

2024年6月20日にデビュー曲「Might Just」をリリースし、

2025年5月15日に2ndシングル「MU-CHU」をリリース。

2025年7月17日に3rdシングル「SUKI KIRAI feat. SWAY」をリリースするなど積極的に活動を行なっている。

そんな彼女たちの楽曲は、グラミー賞受賞歴を持ち、様々なマルチ・プラチナムアルバムや楽曲をプロデュースしたロサンゼルスを拠点とする、プロデューサー集団The Stereotypes（Bruno Mars, Justin Bieber, Chris Brown）を始め、Matt Cab（BTS、JP THE WAVY、Crystal Kay）等、世界中で幅広い影響力を持つプロデューサー陣が手がけ、彼女たちの個性と魅力を最大限に表現している。

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



