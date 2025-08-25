マークラインズ　電気自動車販売月報　2025年7月

マークラインズ株式会社

マークラインズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井 誠、http://www.marklines.com/） は、電気自動車の世界販売の約90%をカバーする主要15カ国を対象にグローバル市場における電気自動車の台数情報及び販売動向を分析した2025年7月の電気自動車（BEV/PHV/FCV）販売月報（商用車を除く、推計値を含む）を掲載しました。

対象国；中国、米国、日本、インド、ドイツ、フランス、ブラジル、英国、韓国、カナダ、イタリア、タイ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド

注）過去の台数データの一部に修正が入りました。

一部のデータには推計値が含まれます。

中国の販売台数（出荷台数）は輸出台数を除く集計値となります。



電気自動車（BEV/PHV/FCV）のシェア

主要12カ国とノルウェー、スウェーデン、フィンランドの北欧3カ国（計15カ国）における7月の電気自動車販売台数は139.2万台となり、前月比で6.8%減少、前年同月比では18.5%増加した。7月の電気自動車シェアは26.8%で、前年同月比で2.8ポイント増、前月比では0.6ポイント減だった。2025年1-7月の電気自動車累計販売台数は、前年同期比25.9%増の923.3万台で、自動車販売台数全体に占めるシェアは25.1%となった。

HVの7月の販売台数は40.9万台となり、前月比11.3%減、前年同月比で0.2%増加した。7月のシェアは7.9%となり、前月比で0.6ポイント減、前年同月比では0.4ポイント減少した。2025年1-7月のHV累計販売台数は317.8万台、前年同期比で17.8%増加し、自動車販売台数全体に占めるシェアは8.6%だった。

主要メーカーの電気自動車販売台数推移

メーカー別（大手主要メーカー、Tesla、中国系大手電気自動車メーカー）の電気自動車販売台数推移は以下の通り。

首位はBYDで前月から3.4万台減の28.4万台だった。2位のGeelyは前月から0.4万台減で14.3万台。3位はTeslaで前月から4.1万台減の9.9万台。GMグループは前月から横ばいの8.5万台。VWグループは前月から0.5万台減の7.9万台となった。

BYDは前年同月比11.6%減と2カ月連続で減少となった。前月比でも横ばい傾向から減少に転じ、苦しい展開が続いている。前年同期は新モデルの発売が相次いだことも、減少要因と思われる。

このほか、国別/メーカー別/パワートレイン別の電気自動車シェアや販売台数推移を掲載しています。

・各国の電気自動車シェアと推移

・BYD、Geely、Teslaの電気自動車販売動向

・主要メーカーのパワートレイン別販売構成比

（参考）主要12カ国の自動車販売動向(全パワートレインを含む)



