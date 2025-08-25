今こそ、PS！カチドキレッドを身にまとい、ひとつになって頂点へ。

福岡ソフトバンクホークス株式会社

ペナントレース終盤戦は「PS（ピース）！」をスローガンに、リーグ連覇・5年ぶりの日本一を目指します。

7月・8月に開催した「鷹祭 SUMMER BOOST 2025」では、縁起の良いカチドキレッドを基調としたユニフォームで試合に臨み、見事5戦全勝を記録しました。このユニフォームを、9月17日（水）の埼玉西武ライオンズ戦から再び選手が着用し、勝負どころの終盤戦に挑みます。ファンの皆さまもカチドキレッドを身につけてチームを後押し、優勝に向けて一丸となって戦いましょう。ぜひ、ユニフォームやTシャツ、タオルなどお手持ちのカチドキレッドのアイテムを身につけてご来場下さい。また、9月17日（水）から23日（火・祝）までの6試合は、球場全体がひとつになって戦い抜くために、入場者全員にカチドキレッドの応援アイテムを配布します。

選手もファンも誰もがチームに欠かせない大切なPS！となって戦っていきましょう！

【9/17～9/23】入場者全員配布

【9月17日（水）・18日（木）】 PS！応援ボード

配布日：9月17日（水）・18日（木）

配布場所：みずほPayPayドーム 各入場ゲート（開場～8回裏まで配布）

【9月20日（土）・21日（日）】

闘志と高揚感を表す力強い「カチドキレッド」をベースとした2種類のＴシャツを各日入場者全員に配布します。

【9月20日（土）】 カチドキレッドTシャツ （全15選手）

鷹祭 SUMMER BOOST 2025で着用したユニフォームデザインをベースとしたＴシャツです。

背面には選手着用ユニフォームと同じ、選手の背番号とフルネームが入っています。

オモテウラ

【9月21日（日）】 終盤戦PS！Tシャツ （全15選手）

9月17日（水）から選手が試合前練習で着用するプラクティスTシャツのデザインをベースとしたＴシャツです。背面には選手着用ユニフォームと同じ、選手の背番号とフルネームが入っています。

オモテウラ

配布日：9月20日（土）・21日（日）

配布場所：みずほPayPayドーム 各入場ゲート（開場～8回裏まで配布）

【9月22日（月）・23日（火・祝）】 カチドキレッドタオルマフラー （全15選手）

「カチドキレッド」をベースカラーに、選手の背番号とフルネームが入ったタオルマフラーです。

配布日：9月22日（月）・23日（火・祝）

配布場所：みずほPayPayドーム 各入場ゲート（開場～8回裏まで配布）

選手展開（全15選手）

上沢投手、有原投手、モイネロ投手、杉山投手、大関投手、山川選手、今宮選手、牧原大選手、周東選手、栗原選手、野村選手、近藤選手、中村晃選手、柳田選手、柳町選手

【注意事項】

※画像はイメージです。

※ランダムでの配布のためデザインはお選びいただけません。

※チケットをお持ちの方1名につき、1枚を入場ゲートを通過時にお渡しします。（ビジター応援席を除く）

※入場ゲートを通過後はお渡しできません。必ず入場時にお受け取りください。

【9/23】クラブホークス会員限定終盤戦Tシャツ配布

9月23日（火・祝）オリックス戦にて、当日のチケットをお持ちのクラブホークス会員の方に「クラブホークスオリジナル終盤戦PS！Tシャツ」を配布します。

【クラブホークスオリジナル終盤戦PS！Tシャツ （全15選手）】

前面には「CLUB HAWKS」のロゴ、背面には選手が着用するユニフォームと同じデザインで、背番号とフルネームをあしらいました。クラブホークス会員だけが手にできる特別な一着です！

オモテウラ

配布日：9月23日（火・祝）オリックス戦 14:00試合開始

配布場所：もつ鍋おおやま5ゲート前特設ブース（10:00～試合終了まで）

対象：当日のチケットをお持ちの2025年度クラブホークス会員または2026年度クラブホークスへ新規入会された方（当日入会を含む）

配布方法：当日の観戦チケット（引換券でも可）とクラブホークス会員証（デジタル会員証含む）を提示

※当日の観戦チケットまたは引換券をお持ちでない場合は来場グッズお渡しの対象外です。

サイズ展開：L、3XL

選手展開（全15選手）

※画像はイメージです。

※2025年度クラブホークス会員または2026年度クラブホークスへ新規入会された方が対象です。（2026年度のご入会に関しては後日ご案内となります）

※選手名をお選びいただくことはできません。ランダムで1名様1種類の配布となります。

※ご来場のクラブホークス会員の皆さまへお渡しできるよう十分な数を用意しておりますが、数量に達した際には別の商品をお渡しさせていただく場合がございます。

終盤戦 日程・選手着用ユニフォームについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/422_1_b741bcc1dfb5eec10ae0d66741b833df.jpg?v=202508250556 ]

※優勝の可能性がある試合以降は通常のユニフォームを着用します。

※福岡ソフトバンクホークス主催試合のみ着用します。