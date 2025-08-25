最新のNVIDIA RTX PRO（TM） 6000 Blackwell Server Editionを搭載した「NVIDIA RTX PRO サーバー」をリリース
～あらゆるエンタープライズワークロードを劇的に加速～
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance,Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、複雑なタスクをシンプルに解決する高性能GPU「NVIDIA RTX PRO（TM） 6000 Blackwell Server Edition」のリリースに伴い、そのパフォーマンスを最大限に引き出すシステム「NVIDIA RTX PRO サーバー」の提供を開始したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327963&id=bodyimage1】
製品紹介ページのご案内
https://www.gdep.co.jp/rtx_pro_server/
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionについて
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionは、エンタープライズデータセンター向けに設計された高性能GPUです。パッシブ冷却を採用することで、エネルギー効率とパフォーマンスの最適なバランスを実現し、データセンターの効率と持続可能性をサポートします。AI推論、ファインチューニング、分散レンダリング、HPC、仮想ワークステーションなど、エンタープライズ領域における多様なワークロードの高速化と効率化を強力に推進します。
Blackwell世代の革新的なパフォーマンスと機能
Blackwell世代では、第5世代 Tensor CoreにおいてFP4およびFP6演算が新たに正式サポートされました。これにより、従来よりもはるかに低い精度での高速かつ効率的な推論が可能になります。さらに、TensorRT 10.0以降では、Blackwell世代以降のGPUにおいてFP4が行列演算で正式にサポートされたため、推論処理全体の高速化を実現しています。
ベンチマークレポート
GitHub上で公開されているTensorRT 10.11デモ環境（Diffusion Pipeline）をベースにした当社環境での実行結果において、NVIDIA RTX（TM） 6000 Adaと比較して、画像1枚あたりの生成時間（Pipeline全体）で約7倍、1秒間に生成できる画像枚数（Throughput）も6.8倍の高速化を達成しました。Transformerを中心に大幅なレイテンシ削減が見られ、実用上の体感速度にも大きく貢献します。
また、FP4だけでなくFP16・BF16・FP8といった他の精度設定でも、全体としておおよそ2.5倍前後の高速化を実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327963&id=bodyimage2】
「NVIDIA RTX PRO サーバー」を2モデル提供開始
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Editionを搭載した「NVIDIA RTX PRO サーバー」は、最新のNVIDIA Blackwellアーキテクチャを最大限に活用し、高いパフォーマンスとエネルギー効率を実現します。AI技術を活用した工場（AIファクトリー）や研究開発領域における様々なタスクを、高パフォーマンスで処理できるよう設計されています。
（1） GSV-IGRAS-4U8G
エンタープライズ向けPCIe構成ユニバーサルデータセンタープラットフォーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327963&id=bodyimage3】
プロセッサー：インテル（R） Xeon（R） 6 デュアルプロセッサー（最大172コア）Up to 350 TDP
メモリ：最大4TB DDR5 6400MT/s ECC RDIMM （1DPC） / 5200 （2DPC）
