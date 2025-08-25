ハードディスクドライブ（HDD）市場：世界調査報告、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLC は、2025年8月に 「ハードディスクドライブ（HDD）市場のセグメンテーション：タイプ別（内蔵HDDおよび外付けHDD）、記憶容量別（1TB未満および1TB以上）、用途別（モバイル、コンシューマー、デスクトップ、エンタープライズ、ニアラインその他） ― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」 という調査報告書を発表したと公表した。この報告書はハードディスクドライブ（HDD）市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題および脅威など、同市場に関する主要な市場ダイナミクスを強調している。
ハードディスクドライブ（HDD）市場の概要
ハードディスクドライブ（HDD）とは、磁気記録を利用してデジタル情報を保存・読み出しする従来型のデータストレージ装置である。磁性体でコーティングされた1枚以上の回転ディスク（プラッタ）と、プラッタの回転に合わせてデータにアクセスする読み書きヘッドから構成される。HDDは大容量の記憶容量と1ギガバイト当たりの比較的低コストという特徴から、コンピュータ、サーバー、データセンターで広く利用されている。ソリッドステートドライブ（SSD）に比べてデータアクセス速度は遅いものの、大容量ストレージ、バックアップ用途、耐久性が速度より重視されるアプリケーションにおいては依然として人気が高い。
Surveyreports の専門家によるHDD市場の分析によれば、2025年における市場規模は418億米ドルに達している。また、同市場の収益は2035年末までに807億米ドルに達すると予測されている。さらに、この市場は2025年から2035年の予測期間において約 6.7% の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038098
Surveyreports のアナリストによる定性的なハードディスクドライブ（HDD）市場分析によれば、市場規模の拡大はデータ保存需要の増加、大容量ストレージのコスト効率、クラウドサービスの拡大、メディア・エンターテインメント分野の成長によって推進されるとされている。HDD市場の主要企業には、Seagate Technology Holdings PLC、Western Digital Corporation、Hewlett Packard Enterprise Development LP、Schneider Electric、Transcend Information Inc.、Lenovo Group Limited、Buffalo Americas Inc.、QNAP Systems Inc.、Silicon Power Computer & Communications Inc.、Zebra Technologies、Dell Technologies Inc. が含まれる。
また、当社のHDD市場調査報告には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ハードディスクドライブ（HDD）市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界ハードディスクドライブ（HDD）市場の需要と機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、2033年まで。日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、記憶容量別、用途別、地域別
