【2025年8月】バイク保険おすすめ人気ランキングをリリース
2025年8月25日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp）を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村 忠義）は、最新のバイク保険おすすめ人気ランキングを公開いたしました。
2025年7月の契約数をもとにお客さまから選ばれた保険会社をランキング形式で掲載しております。
当社評価や保険会社ごとの特徴も記載しています。
＜概要＞
2025年7月のバイク保険のランキングは以下の通りです。（以下略称）
1位 チューリッヒ保険
2位 三井ダイレクト損保
3位 アクサ損害保険
※詳細はランキングページにてご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/
上記サイトでそれぞれの会社の比較から見積もり・ご契約まで可能ですので、ぜひご利用ください。
「ドコモスマート保険ナビ」では、バイク保険・自動車保険・火災保険のご契約者様向けにドコモスマート保険ナビならではの特典を提供しています。
毎月デジタルギフトが当たる抽選会や、クラブオフプラスの優待（グルメクーポンや、全国のホテル・レジャー施設・エンタメ割引）、さらに無料で弁護士に相談できる法律相談ダイヤルが利用可能です。
※一部の保険会社は、上記サービスは提供対象外となります。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/benefit/
さらに、当社ではバイク保険をご契約いただいた方へのプレゼントキャンペーンを実施中です。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/#campaign
その他、バイク保険の基礎知識など、知っているようで実は見落としがちな基本情報を分かりやすく解説しています。
これからバイク保険を選ぶ方や、既に契約中の方にも役立つ内容が満載です。
この機会にぜひ当サイトで最新のバイク保険のおすすめランキングやご契約者専用サービス、プレゼントキャンペーンをご確認ください。
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
