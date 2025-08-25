調査レポート『子育て世帯における「エアコン」市場調査～購入動向・選定基準等のトレンド～』（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年7月に実施した『子育て世帯における「エアコン」市場調査～購入動向・選定基準等のトレンド～』ついて結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
2025年7月に実施した調査をもとに『子育て世帯における「エアコン」市場調査～購入動向・選定基準等のトレンド～』を本日発行する。エアコンは、地球温暖化による猛暑の常態化、在宅時間の増加や空気環境への意識の高まりといった社会的要因に加え、乳幼児の快適な生活環境を整備するために不可欠な存在であり、性能や快適性に対して期待の高まっている分野である。そこで株式会社コズレは、妊娠中から生後0歳以上の子を持つコズレ会員を対象にエアコンの購入経験、重視ポイント、使用実態などの調査・分析を実施した。
今回実施した調査によると、、子育て世帯のエアコン選定においては、価格や基本性能だけでなく、「販売員の説明による納得感」や「長時間使用への安心感」、「快適性への期待」など、複合的な価値判断がなされていることが明らかになった。
調査項目
● 自宅の設置台数
● 設置場所
● 購入経験
● 購入のきっかけ
● 購入したメーカー
● 購入時に重視したポイント
● 購入した場所
● 購入した価格
● 参考になった情報源
● 妊娠前の夏のエアコン使用状況
● 今後購入時に重視するポイント
● 親へのエアコンのプレゼント経験
● 年齢、住居地、就業状況など
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/15851（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中及び生後0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年7月7日（月）～ 2025年7月29日（火）
有効回答者数：694名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
