一夜限りの美食イベント開催 　NY発大人気タコスショップ「Dirty Taco」オーナーシェフ ジェイク・ゲラゴス氏特別来日決定！

キンプトン新宿東京

キンプトン新宿東京は9月27日(土)に最上階に位置するバー”86”にてこの秋の東京に

スパイスを効かせる一夜限りの美食イベントを開催します。

ニューヨーク・グランドセントラル駅構内の人気タコス店Dirty Tacoのオーナーシェフ

ジェイク・ゲラゴス氏を迎え当ホテルのオペレーションヘッドシェフ 中島 真介と共に

ニューヨークの活気あるストリートフードの魅力と新鮮な日本の旬の食材を融合

させた大胆な6種のタコス＆4種のカクテルペアリングメニューを提供します。

さらに、10月2日(木)に開催されるキンプトン新宿東京開業5周年記念イベントでは

ジェイク・ゲラゴス氏がライブタコスステーションを設け出来立てのタコスを提供する予定です。

開催概要

日程：2025年9月27日(土) 1部 18時～・2部 20時～

会場：キンプトン新宿東京 17階 86

内容：Dirty Taco のオーナーシェフジェイク・ゲラゴス氏監修

特別タコス6種と4種のカクテル付き

料金：\13,000（税＋サービス料込）

予約：http://bit.ly/3JtbED1(http://bit.ly/3JtbED1%E2%80%8B)

詳細 : https://www.kimptonshinjuku.com/jp/dirtytaco_tacosevent/

Dirty Taco 公式HP : https://www.dirtytacogct.com/

Dirty Taco × 86 Collaboration Night-タコス6種類と4種のカクテル付き-

1. 海老、イカ、ムール貝のフルッティディマーレ・オスミックトマトサルサ・花穂 レモントルティーヤ

2. 舞茸タコス・ブラウンバター・味噌・パースニップ

3. 大山鶏とパプリカの煮込み・シナモンの香り・ポルチーニのトリフォラート・ベイクドリコッタチーズ パプリカトルティーヤ

4. バハフィシュタコ・キャベツスロー・アボカドクレマ

5. 牛タン煮込み・ペッパーコーン・胡椒・エシャロット

6. モンブラン・タコススタイル・バニラムース・クラッシュヘーゼルナッツとアーモンド

\13,000 (税＋サービス料込み)

1部: 18:00 - 2部: 20:00 -

86 （エイティーシックス）

ホテル最上階に位置する大人の隠れ家バー

新宿のスカイラインを一望できる、ホテル最上階のルーフトップバー「86」では、バーテンダーが作り上げるアーティーで

セクシーなカクテルと、フーディーのためのクリエイティブで

ダイナミックなアジアンソウルフードをご堪能いただけます。

新宿の喧騒さえも心地よく感じる雰囲気に身をゆだね、非日常のひとときをお過ごしください。東京・新宿の隠れ家カクテルバーでごきげんで最高にかっこいいエクスクルーシブな体験を。

ジェイク・ゲラゴス（Jake Geragos）- Dirty Taco オーナーシェフ

ロサンゼルス出身。レバノン、シリア、アルメニアのルーツを持ち、祖母や曾祖母から受け継いだ伝統料理を通して多文化の味覚を磨く。ニューヨークとロサンゼルスのミシュラン星付きレストランで研鑽を積み国内外でポップアップを展開。2021年、ニューヨーク・グランドセントラル駅に「Dirty Taco」を開業し、わずか3か月でグルメメディア Eater に取り上げられる。革新的なタコスのテイスティングメニュー「TacOmakase」で高い評価を獲得し、現在も世界の食通を魅了し続けている。

Dirty Taco x Kimpton Shinjuku Tokyo Tacos & Cocktail Pairing Night

Kimpton Shinjuku Tokyo will spice up the city this autumn with a one-night-only culinary guest chef collaboration on Saturday, 27 September at 86 Bar, featuring Chef Jake Geragos of New York City’s famed Dirty Taco in Grand Central Station.

Teaming up with the hotel’s Operation Head Chef Shinsuke Nakajima, Geragos will present a bold taco and cocktail pairing menu that blends NYC’s vibrant street food flair with the freshness of seasonal Japanese ingredients.

As part of the hotel’s 5th anniversary celebrations, leading up to Geragos’ encore appearance at the anniversary event on Thursday, 2 October, where he will serve tacos fresh from a live taco station.

Event Overview

Date: Saturday, September 27, 2025 2 slots 1-18:00 - / 2-20:00 -

Venue: Kimpton Shinjuku Tokyo, 17th Floor - 86

Details: 6 special tacos supervised by Dirty Taco’s Owner-Chef Jake Geragos, paired with 4 cocktails

Price: \13,000 (tax and service charge included)

Reservation: http://bit.ly/3JtbED1(http://bit.ly/3JtbED1%E2%80%8B)

More Information: https://www.kimptonshinjuku.com/jp/dirtytaco_tacosevent/

Dirty Taco official HP: https://www.dirtytacogct.com/

Dirty Taco x 86 Collaboration Night - 6 special tacos and 4 specially crafted cocktails-

1. Prawn - Squid - Mussels Frutti di Mare - Osumic Tomato Salsa - Hanaho Lemon Tortilla

2. Maitake Mushroom Taco - Brown Butter | Miso | Parsnip

3. Braised Daisen Chicken and Bell Pepper - Cinnamon aroma - Porcini Trifolato - Baked Ricotta Cheese Paprika Tortilla

4. Baja Fish Taco - Cabbage slaw | Avocado Crema

5. Langua Au Poivre - Braised Tongue | Peppercorn Sauce | Kosho | Shallots

6. Dessert Taco - Taco Style Mont Blanc - Vanilla Mousse - Crushed Hazelnuts & Almonds

\13,000 (tax and service charge included)

1st Seating: 6:00 PM

2nd Seating: 8:00 PM

86

Your exclusive getaway in Tokyo

High above the Shinjuku skyline sits our rooftop penthouse bar, “86”, which specialises in artsy and sexy cocktails inspired by the American Prohibition era. Savour our creative and experimental dishes in an exclusive, urban oasis where chaos translates to comfort, awaiting the immersion of those who dare to enter.

Jake Geragos - Dirty Taco Owner Chef

Born in Los Angeles, he carries Lebanese, Syrian, and Armenian roots, cultivating a multicultural palate through traditional recipes passed down from his grandmother and great-grandmother. He honed his craft at Michelin-starred restaurants in New York and Los Angeles, while also hosting pop-ups both in the U.S. and abroad. In 2021, he opened Dirty Taco at New York’s Grand Central Station, and within just three months, the restaurant was featured in the gourmet media outlet Eater. His innovative taco tasting menu, TacOmakase, quickly earned critical acclaim and continues to captivate food enthusiasts around the world today.

Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な１日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス（事前予約制）や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/(https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%E2%80%8B)

キンプトンホテルズ&レストランツについて：

キンプトンホテルズ&レストランツは、IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイル・ポートフォリオの一つで、1981年にアメリカで誕生した、コンセプトがユニークで特徴的、そしてデザイン性に優れたホテルのパイオニアです。サンフランシスコ生まれのこのブランドは唯一無二の体験を軸に、現在、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを都市部やリゾート地、更に新進気鋭のマーケットで世界展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2024年12月31日現在

