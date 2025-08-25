スマートファクトリー市場：世界調査報告、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLC は、2025年8月に 「スマートファクトリー市場のセグメンテーション：接続性別（無線接続および有線接続）、コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェアおよびサービス）、産業分野別（電子・半導体、航空宇宙・防衛、自動車、石油・ガス、化学品およびヘルスケア・製薬） ― 世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」 という調査報告書を発表したと公表した。この報告書はスマートファクトリー市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題および脅威など、スマートファクトリー市場に関する主要な市場ダイナミクスを強調している。
スマートファクトリー市場の概要
スマートファクトリーとは、高度にデジタル化され、接続された生産施設であり、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、機械学習、ロボティクス、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの先端技術を活用して製造プロセスを最適化するものである。これにより、リアルタイム監視、予知保全、データ駆動型意思決定が可能となり、効率性、生産性および製品品質の向上を実現する。スマートファクトリーは自動化と柔軟な生産システムを統合することで、メーカーが市場の変化する需要に迅速に適応できるようにする。機械、人、プロセスを接続することで、サプライチェーンの可視性を高め、ダウンタイムを削減し、持続可能な運用を支援するため、スマートファクトリーはインダストリー4.0の重要な構成要素となっている。
Surveyreports の専門家によるスマートファクトリー市場の分析によれば、2025年における市場規模は1706億米ドルに達している。また、スマートファクトリー市場の収益は2035年末までに3899億米ドルに達すると予測されている。さらに、この市場は2025年から2035年の予測期間において約 9.7% の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038096
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328024&id=bodyimage1】
Surveyreports のアナリストによる定性的なスマートファクトリー市場分析によれば、市場規模の拡大はインダストリー4.0の導入、持続可能性への高まる関心、インダストリアルIoT（IIoT）の普及、コスト効率と柔軟性の必要性などによって推進されるとされている。スマートファクトリー市場の主要企業には、Siemens AG、Honeywell International Inc.、Schneider Electric、ABB Ltd、Johnson Controls International PLC、Robert Bosch GmbH、Emerson Electric Co.、Cognex Corporation、Atos SE、General Electric Company（GE）、Ubisense、Rockwell Automation が含まれる。
また、当社のスマートファクトリー市場調査報告には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 各国におけるスマートファクトリー市場規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価
● 世界スマートファクトリー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別、2035年まで）
