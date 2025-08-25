ガス処理用アミン市場：世界調査報告、需要、規模、開発、製造業者のシェア、成長、動向、見通し（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年8月に『ガス処理用アミン市場：ガス源別（天然ガス、合成ガス、バイオガス）、用途別（酸性ガス除去、CO?回収、硫化水素除去）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』と題する調査報告を発表したと明らかにした。この報告はガス処理用アミン市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
ガス処理用アミン市場の概要
ガス処理用アミンは、アミンガス処理またはガススイートニングとも呼ばれ、各種アミンの水溶液を用いて硫化水素（H?S）や二酸化炭素（CO?）といった酸性ガスを天然ガス、製油所ガス、その他の産業系ストリームから除去する化学プロセスである。一般的に使用されるアミンとしては、モノエタノールアミン（MEA）、ジエタノールアミン（DEA）、メチルジエタノールアミン（MDEA）が挙げられる。このプロセスは、環境規制への適合、パイプライン腐食の防止、天然ガスの品質および発熱量の改善に不可欠である。アミンガス処理システムは、天然ガス処理、石油精製、石油化学プラント、合成ガス生産産業などに広く利用されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年におけるガス処理用アミン市場規模は35億米ドルであった。また、2035年末には市場規模が64億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、本市場は年平均成長率（CAGR）約6.2％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038095
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328018&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なガス処理用アミン市場分析によれば、市場規模の拡大要因としては、天然ガスの生産と消費の増加、厳格な環境規制、石油化学および精製産業の拡大、クリーンな天然ガス需要の増加、そして重複するが厳格な環境規制が挙げられる。ガス処理用アミン市場における主要企業としては、Air Products and Chemicals, Inc.、Arkema Group、BASF SE、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Clariant AG、Dow Chemical Company、Evonik Industries AG、ExxonMobil Corporation、Huntsman Corporation、INEOS Group Holdings S.A.、Linde plcなどがある。
また、ガス処理用アミン市場調査報告には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。さらに本調査報告は、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細分析も盛り込まれている。
目次
● ガス処理用アミン市場規模、成長分析、各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界のガス処理用アミン市場における需要と機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、対象国として日本を含む）～2033年
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：ガス源別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
ガス処理用アミン市場のセグメンテーション
● ガス源別:
?o 天然ガス、合成ガス、バイオガス
● 用途別:
?o 酸性ガス除去、CO?回収、硫化水素除去
● 地域別:
?o 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
