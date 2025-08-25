IPマーケティングプラットフォーム「Skettt」、「スタートアップワールドカップ 2025」 東北予選に登壇！

株式会社Wunderbar

IPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）」を運営する株式会社Wunderbar（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：長尾慶人）は、2025年8月22日（金）に宮城県仙台市で開催された世界最大級のグローバルピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2025」東北予選に登壇しました。

スタートアップワールドカップとは

ペガサス・テック・ベンチャーズが主催する「スタートアップワールドカップ」は、世界100以上の国と地域で予選が行われる、世界最大級のグローバルピッチコンテストです。



毎年3万社を超える世界中のスタートアップがエントリーし、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が、米国・サンフランシスコで開催される世界決勝大会に進出します。

「Skettt」とは

「Skettt（スケット）」は、DX化により、効率的かつ効果的なタレント起用を実現しているIPマーケティングプラットフォームです。

タレントの宣伝素材をテンプレート化することで、これまで高コストで大企業にしか手の届かない施策であったタレント起用を地方・中小企業・スタートアップにも幅広く提供しています。

多様な選択肢、柔軟なレギュレーション、そして伴走型の支援体制を強みに、企業のIP活用を一貫して支援しています。



今後の展望

「Skettt」は、リリースから約3年半で150社以上の芸能事務所と提携し、累計10,000件以上のご相談を受けてきました。

これまでの実績を活かし、AI×広告データを活用したIPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）」の本格的なプロダクトリリースを予定しています。

今後も「Skettt」は、企業とIPホルダーの双方に新たな市場機会を創出し、IPの価値最大化と企業の成長支援に取り組んでまいります。

代表取締役 CEO 長尾慶人より

このたび「スタートアップワールドカップ2025」東北予選にて、錚々たる起業家の皆さまとご一緒できたこと、大変光栄に思います。また、このような貴重な機会をくださった運営の皆さまに心より御礼申し上げます。

この舞台に立てたのは、日々事業の成長に尽力してくれているチームメンバーをはじめ、日頃よりご支援くださっている取引先の皆さま、投資家の皆さま、そして多くの関係者の皆さまのお力添えあってこそです。心より感謝申し上げます。

ピッチ内でもお伝えいたしましたが、IP活用領域は大きなパラダイムシフトを起こせる領域であると確信しております。タレントIPだけでなくさまざまなIPの横展開も進めながら、グローバルでのIP活用を推進し、企業とIPホルダーの両者にとって不可欠な存在として「IP活用の民主化」を目指してまいります。

会社概要

世界有数のIP（知的財産）大国である日本。

デジタル技術の進化により、IPはさらにその存在感と価値を増しています。

IPは、人々の日常に彩りを添え、人生を豊かにするかけがえのない存在です。

Wunderbarは、「次世代のIPエコシステムを創る」というミッションを掲げ、その価値を支えることで、IPを取り巻くすべての人に笑顔を届けます。

会社名：株式会社Wunderbar

本社：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 10階

代表者：代表取締役CEO 長尾 慶人

会社URL：https://wunderbar.co.jp/

Skettt：https://skettt.com/

＜お問い合わせ先＞

TEL：03-6824-0597

Mail：pr@wunderbar.co.jp