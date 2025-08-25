小中学生イベント「親子で海から東京港を見てみよう」を開催

東洋建設株式会社

東洋建設株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役 会長執行役員CEO：吉田 真也）は、こども家庭庁などが推進する『こどもの未来応援国民運動』に賛同し、小中学生を対象にした親子イベント「親子で海から東京港を見てみよう」を、2025年7月28日（小学生対象）及び8月4日（中学生対象）に開催しました。2023年度より開始し、今回で3回目の開催となる本イベントには、各日ともに親子約20組に参加いただきました。

本イベントでは、クルーズ船に乗りながら、東京港にある様々な施設を見学したほか、学習イベントとして、小学生対象の会ではペットボトルを使った発電体験、中学生対象の会では建設現場で使用されている測量機を使った測量体験を行いました。

参加いただいた親子からは、「初めてのクルージング体験で楽しかった」、「海の景色が綺麗だった」、「実際に工事現場で使われている機器を使った測量体験が楽しかった」といった感想をいただきました。当社は、このようなイベントを通じ、将来を担うこどもたちへの支援を継続して実施してまいります。

東京港をクルージング！学習イベントの様子。みんな真剣に聞いています！iPhoneなどで測量アプリを体験！

※ 写真はプライバシー配慮のため一部加工しております。