【阪急うめだ本店】日本初開催！グラミー賞受賞のラッパーが立ち上げた、アメリカのゴルフブランド「Bogey Boys」が登場

株式会社阪急阪神百貨店

GOLF/STYLE by「Bogey Boys」

期間：8月27日(水)～9月9日(火)

場所：阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82

URL：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12669565_2067.html

8月27日(水)～9月9日(火)の期間、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82にて、グラミー賞受賞のラッパー、マックルモアーが創設したゴルフ・ライフスタイルブランド「Bogey Boys」が、日本初となる期間限定ショップを開催します。コロナ渦、ゴルフの魅力に目覚めた彼が「誰もがスタイリッシュにゴルフを楽しめるように」と情熱を注ぎこみ立ち上げた当ブランドは、ヴィンテージ感とモダンなスタイルを融合させたデザインを展開。新たな美意識と個性を加えたゴルフウェアです。

Biker Athletic Polo 33,000円※イメージ画像

■Bogey Boys COLLECTION

ESSENTIALS ATHLETIC POLO 各29,700円

「Bogey Boys」の定番「ESSENTIAL ATHLETIC POLO」は、商品名が示す通り、「Bogey Boys」のスタイルを象徴するベーシックな一枚で、ポリエステル92％、スパンデックス8％の素材は、抜群の伸縮性と速乾性を兼ね備え、ゴルフでの快適なプレーはもちろん、街へのお出かけにも最適。

THE BEST PANTS 各44,000円

その名の通り「最高のパンツ」と商品名が示すように、絶妙なシルエットは、太すぎず細すぎず、今どきのスタイルでありながらも大人にふさわしい洗練された印象を与えます。ポリエステル95%、スパンデックス5%のブレンドで、抜群の伸縮性と快適な履き心地を実現。また、グリーンマーカーを収納できる隠しポケットや、右腰部分にあしらわれたクラシックな「Bogey Boys」のロゴなど、こだわりのディテールが詰まっており、ゴルフシーンでも、普段着としても大活躍のアイテム。

Caddie Bags 各71,500円 ※8月27日(水)よりご予約受付開始。※各色限定3。なくなり次第終了。

一見クラシックなデザインに見えるこのキャディバッグには、マックルモアーのゴルフに対する真摯な情熱と「Bogey Boys」が掲げる「本格的に、そしてクールにゴルフを楽しむ」という姿勢が込められています。重厚感のあるクラシックな作りに、アクセントとなるロゴキーホルダーも添えており、ネイビーとグリーンの2色展開。今回の日本での初回入荷は、各色わずか3点ずつと非常に希少なアイテム。

■Novelty

期間中、税込55,000円以上お買い上げのお客様に、限定ノベルティキャップをプレゼント。ネイビーとレッドの2色からお選びいただけるこのキャップは、「Bogey Boys」らしいシンプルながらも洗練されたデザイン。ゴルフはもちろん、日常の様々なシーンで活躍するアイテム。

※数量限定

＜Remo Order販売＞

8月28日(木)午前10時より、Remo Orderにてご注文もいただけます。LINE公式アカウント 阪急うめだ本店 8階「ゴルフウェア」 (https://lin.ee/1Tjjzk6)より「希望商品、カラー、サイズ、数量」等をトーク画面にご入力ください。お問い合わせ順に随時ご連絡させていただきます。

※一部Remo Order除外のアイテムもございます。