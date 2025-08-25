CreatorWeek 2025がマカオで開幕、5日間のビジネス、コンテンツ、コミュニティの祭典を通じて東洋と西洋の文化を融合

マカオ、2025年8月25日 /PRNewswire/ -- Macao Government Tourism Office（MGTO）と共催者のBrandedは、2025年10月24日から28日までCreatorWeek Macao 2025を開催します。この催しは、グローバルなクリエイター経済、文化、エンターテインメント、コミュニティに焦点を当てた祭典です。このイベントは、マカオの活気あるクリエイティブな経済に光を当て、東洋と西洋の文化交流の拠点としての地位を際立たせることを目的としています。





グローバルなクリエイター経済の急速な成長とマカオの機会窓を背景に、CreatorWeek Macaoは、中国と西欧の主要なソーシャル・メディア・プラットフォーム、世界トップクラスのコンテンツ・クリエイター、著名なゲストを毎年集め、創造性と文化の祭典を繰り広げています。中国と西欧の影響を橋渡しする都市であるマカオは、Douyin、RedNote、WeChatに加え、TikTok、Instagram、Facebook、YouTubeといった主要プラットフォームが自由に利用できる世界で唯一の場所です。このユニークな開放性により、マカオは中国語圏のユーザとグローバルなデジタル・コミュニティを結ぶ理想的なゲートウェイです。このイベントでは、これらのプラットフォームの幹部代表が参加し、知見を共有し、協業の可能性を探ります。国際的なクリエイターが中国市場に参入する中、マカオで初となるこの世界規模のクリエイター・イベントは、異文化交流、コンテンツの共同制作、クリエイティブ経済の進展を促進するグローバルな舞台を提供します。

マカオの6つの統合型リゾート企業（MGM、Galaxy Macau™ Integrated Resort、Sands China Ltd.、Wynn Resorts Macau、SJM Resorts, S.A.、Melco Resorts & Entertainment）の支援を受けて開催される本イベントは、180人のキー・オピニオン・リーダー/クリエイター、50人の講演者、20のバンドを含む250人の国際的なゲストを招集する予定です。本イベントは6つの主要なゾーンで構成され、コンテンツの制作、ビジネスに関する対話、芸術的なパフォーマンス、コミュニティの交流など、多様なアプローチを通じ、オープンで刺激的な連携を促進します。招待ゲストには、Black Eyed Peasの創設メンバーapl.de.ap、YouTubeショート動画の最高ランク・クリエイターAlan Chikin Chow、フランスのビートボックス・クルーBerywam、フィットネス・インフルエンサーChloe Ting、YouTubeコンテンツ・クリエイターNova's World、ダンサー兼ユーチューバーNicole Laenoなどがいます。

6つのゾーンには、開会式と閉会式のスペースに加え、世界トップクラスのクリエイター、デジタル起業家、業界リーダーを集め、東と西の融合する新たなコンテンツ制作トレンドを探求し、専門家のインサイト共有を行う専用のビジネス・カンファレンス・ゾーンが含まれます。クリエイター・ファン・ウェルネス（Creator Fan Wellness）ゾーンでは、活気のある4つのイベントが予定されています。スター・クリエイターとインストラクターによるヨガ、瞑想、フィットネスのセッションを行うこれらのイベントでは、オンラインでのエンゲージメントを現実世界のポジティブなエネルギーと意味のあるつながりに変換します。ファン交流ゾーンでは、お気に入りのクリエイターとの対面の機会を設け、忘れられないひとときを提供します。クリエイター・アーティスト・ショーケース（Creator Artist Showcase）ゾーンでは、国際的なアーティストと地元のミュージシャンが共演するダイナミックなラインナップにより、国境を越えたクロスカルチャーな音楽体験を作り出します。クリエイター・アカデミー（Creator Academy）ゾーンでは、業界をリードするクリエイターと専門家が創造的な知見を共有します。

同イベントへの参加については、www.creatorweek.liveで無料登録できます。また、Instagramの@visitmacaoに加え、Facebook、TikTok、YouTube、Douyin、RedNoteでMGTOの公式アカウントをフォローすると、イベントの最新情報をリアルタイムで入手できます。

マカオについて

マカオは、豊かな文化遺産、世界クラスのエンターテインメント、多様な食文化で知られる活気ある都市です。世界有数の観光地として、マカオは東洋と西洋の融合を体現し、古代の伝統と現代の魅力を融合させた独自の魅力を誇ります。歴史的な名所の探索から、活気あるナイトライフ、名物料理の堪能に至るまで、マカオはすべての訪問者に忘れられない体験を約束します。

