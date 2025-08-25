『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』Blu-ray & DVD 発売決定！

株式会社ハピネット

◎昔ながらの超人気お菓子がまさかの映画化！

たべっ子どうぶつたちが繰り広げる華麗なライブシーンや歌唱シーンもさることならがら、大人の心もわしづかみにするストーリー展開に魅了されること間違いなし！

◎超人気俳優や豪華声優による主役級キャストが勢ぞろい！

たべっ子どうぶつたちのリーダー・らいおんくんを演じるのは松田元太(Travis Japan)、ぞうくんの声を水上恒司、映画オリジナルキャラクター・ぺがさすちゃんの声を高石あかり、たべっ子どうぶつたちと行動をともにする人間の女の子・ペロの声を大野りりあなが好演。

アニメ映画「放課後ミッドナイターズ」の竹清仁が監督を務め、脚本は「吉祥寺ルーザーズ」『劇場版パタリロ！』「行け！男子高校演劇部」ほか、俳優としても活躍する池田テツヒロ、「ソニック・ザ・ムービー」のCGを手がけたマーザ・アニメーションプラネットがアニメーション制作を担当。

◎豪華版には舞台挨拶やメイキング、制作スタッフの対談やどうぶつさんたちの動画など、パッケージでしか見られない特典映像が盛りだくさん！

◆Blu-ray ＆ DVD 商品情報

発売日：2025年12月19日（金）

価格：

超豪華版 Blu-ray 14,850円（税込）※THE KLOCKWORX STORE限定

豪華版 Blu-ray 9,900円（税込）／DVD 8,800円（税込）

通常版 Blu-ray 4,400円（税込）／DVD 3,300円（税込）

特典：

【映像特典】※超豪華版・豪華版のみ

・劇場舞台挨拶

・舞台裏メイキング

・特報・予告集

・Short Clips集

・制作スタッフ対談（竹清仁監督×池田テツヒロ×須藤孝太郎プロデューサー×小荒井梨湖プロデューサー）

・たべっ子どうぶつ THE MOVIEモフモフ大運動会！

【封入特典】

・らいおんくんフィギュア（ソフビ仕様）約14cm ※超豪華版のみ

・特製冊子 ※超豪華版・豪華版・通常版共通

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

◆早期購入特典

Blu-ray または DVD をご購入いただいた方に先着で「スタッフパス風ステッカー」をプレゼント

スタッフパス風ステッカー

※全形態対象

※数量に限りがございます。特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※特典は商品購入時に商品と一緒にお渡しいたします。

◆店舗別特典

●HMV・＠Loppi

豪華版：ホログラムスマホステッカー10枚セット

通常版：ホログラムポストカード（1種）

●楽天ブックス

豪華版：巾着＋アクリルキーホルダー

通常版：アクリルキーホルダー

●アニメイト(通販含む)

アクリルキーホルダー

●TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

アクリルキーホルダー

●セブンネットショッピング

アクリルスマホスタンド

●Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

アクリルキーホルダー

●タワーレコード（※一部店舗除く）

マグネットステッカー

●Amazon.co.jp

豪華版：ビジュアルシート2枚セット＋場面写ブロマイド3枚セット

通常版：場面写ブロマイド3枚セット

●ビックカメラ・コジマ

スマホステッカー2枚セット

●⾚い熊さん

L判ブロマイド

●THE KLOCKWORX STORE

応援ジャンボうちわ

予約はこちら :https://lnk.to/tabekko-movie

◆たべっ子どうぶつLANDに‟ぺがさすちゃん”が遊びに来ます！

8/25（月）～8/27（水）、横浜・アソビルにて開催中のたべっ子どうぶつLANDに『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』から‟ぺがさすちゃん”が遊びに来ます！

詳細は公式サイト等をご確認ください。

たべっ子どうぶつLAND 公式サイト https://tabekkoland.jp/

◆作品情報

■キャスト

らいおんくん：松田元太

ぞうくん：水上恒司

ぺがさすちゃん：高石あかり

さるくん：藤森慎吾

かばちゃん：蒼井翔太

うさぎちゃん：小澤亜李

ねこちゃん：水瀬いのり

きりんちゃん：東山奈央

わにくん：立木文彦

ひよこちゃん：間宮くるみ

ペロ：大野りりあな

ゴッチャン：関智一

キングゴットン：大塚芳忠

マッカロン教授：大塚明夫

■スタッフ

原作：ギンビス

監督：竹清仁

脚本：池田テツヒロ

企画・プロデュース：須藤孝太郎

クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖

音楽：羽柴吟

音楽制作：TBSテレビ

音響制作：グロービジョン

音響監督：横田知加子

アニメーションプロデューサー：宇井正人

CGスーパーバイザー：堺井洋介

アートディレクター：亀井清明

ラインプロデューサー：高橋弘樹

宣伝プロデューサー：徳安慶憲

宣伝プロデュース：KICCORIT

アニメーション制作：MARZA ANIMATION PLANET INC.

製作幹事：TBSテレビ

配給：クロックワークス TBSテレビ

■ストーリー

おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。

しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった！

大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。

絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは──！？

■予告映像[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6JyMnxSdbXg ]

公式HP https://tabekko-movie.com/

公式X https://x.com/tabekko_movie

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会