『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』Blu-ray & DVD 発売決定！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ハピネット


◎昔ながらの超人気お菓子がまさかの映画化！


たべっ子どうぶつたちが繰り広げる華麗なライブシーンや歌唱シーンもさることならがら、大人の心もわしづかみにするストーリー展開に魅了されること間違いなし！



◎超人気俳優や豪華声優による主役級キャストが勢ぞろい！


たべっ子どうぶつたちのリーダー・らいおんくんを演じるのは松田元太(Travis Japan)、ぞうくんの声を水上恒司、映画オリジナルキャラクター・ぺがさすちゃんの声を高石あかり、たべっ子どうぶつたちと行動をともにする人間の女の子・ペロの声を大野りりあなが好演。


アニメ映画「放課後ミッドナイターズ」の竹清仁が監督を務め、脚本は「吉祥寺ルーザーズ」『劇場版パタリロ！』「行け！男子高校演劇部」ほか、俳優としても活躍する池田テツヒロ、「ソニック・ザ・ムービー」のCGを手がけたマーザ・アニメーションプラネットがアニメーション制作を担当。



◎豪華版には舞台挨拶やメイキング、制作スタッフの対談やどうぶつさんたちの動画など、パッケージでしか見られない特典映像が盛りだくさん！








◆Blu-ray ＆ DVD 商品情報

発売日：2025年12月19日（金）


価格：


超豪華版 Blu-ray 14,850円（税込）※THE KLOCKWORX STORE限定


豪華版 Blu-ray 9,900円（税込）／DVD 8,800円（税込）


通常版 Blu-ray 4,400円（税込）／DVD 3,300円（税込）


特典：


【映像特典】※超豪華版・豪華版のみ


・劇場舞台挨拶


・舞台裏メイキング


・特報・予告集


・Short Clips集


・制作スタッフ対談（竹清仁監督×池田テツヒロ×須藤孝太郎プロデューサー×小荒井梨湖プロデューサー）


・たべっ子どうぶつ THE MOVIEモフモフ大運動会！


【封入特典】


・らいおんくんフィギュア（ソフビ仕様）約14cm ※超豪華版のみ


・特製冊子　※超豪華版・豪華版・通常版共通



※商品の仕様は変更になる場合がございます。


発売元：株式会社クロックワークス


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング




◆早期購入特典

Blu-ray または DVD をご購入いただいた方に先着で「スタッフパス風ステッカー」をプレゼント



スタッフパス風ステッカー

※全形態対象


※数量に限りがございます。特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。


※一部取り扱いのない店舗もございます。


※特典は商品購入時に商品と一緒にお渡しいたします。



◆店舗別特典

●HMV・＠Loppi


　豪華版：ホログラムスマホステッカー10枚セット


　通常版：ホログラムポストカード（1種）


●楽天ブックス


　豪華版：巾着＋アクリルキーホルダー


　通常版：アクリルキーホルダー


●アニメイト(通販含む)


　アクリルキーホルダー


●TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）


　アクリルキーホルダー


●セブンネットショッピング


　アクリルスマホスタンド


●Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)


　アクリルキーホルダー


●タワーレコード（※一部店舗除く）


　マグネットステッカー


●Amazon.co.jp


　豪華版：ビジュアルシート2枚セット＋場面写ブロマイド3枚セット


　通常版：場面写ブロマイド3枚セット


●ビックカメラ・コジマ


　スマホステッカー2枚セット


●⾚い熊さん


　L判ブロマイド


●THE KLOCKWORX STORE


　応援ジャンボうちわ



予約はこちら :
https://lnk.to/tabekko-movie


◆たべっ子どうぶつLANDに‟ぺがさすちゃん”が遊びに来ます！


8/25（月）～8/27（水）、横浜・アソビルにて開催中のたべっ子どうぶつLANDに『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』から‟ぺがさすちゃん”が遊びに来ます！


詳細は公式サイト等をご確認ください。



たべっ子どうぶつLAND 公式サイト　https://tabekkoland.jp/


◆作品情報

■キャスト


らいおんくん：松田元太


ぞうくん：水上恒司


ぺがさすちゃん：高石あかり


さるくん：藤森慎吾


かばちゃん：蒼井翔太


うさぎちゃん：小澤亜李


ねこちゃん：水瀬いのり


きりんちゃん：東山奈央


わにくん：立木文彦


ひよこちゃん：間宮くるみ


ペロ：大野りりあな


ゴッチャン：関智一


キングゴットン：大塚芳忠


マッカロン教授：大塚明夫



■スタッフ


原作：ギンビス


監督：竹清仁


脚本：池田テツヒロ


企画・プロデュース：須藤孝太郎


クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖


音楽：羽柴吟


音楽制作：TBSテレビ


音響制作：グロービジョン


音響監督：横田知加子


アニメーションプロデューサー：宇井正人


CGスーパーバイザー：堺井洋介


アートディレクター：亀井清明


ラインプロデューサー：高橋弘樹


宣伝プロデューサー：徳安慶憲


宣伝プロデュース：KICCORIT


アニメーション制作：MARZA ANIMATION PLANET INC.


製作幹事：TBSテレビ


配給：クロックワークス　TBSテレビ



■ストーリー


おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。


しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった！


大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。


絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは──！？




■予告映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6JyMnxSdbXg ]


公式HP　https://tabekko-movie.com/


公式X　https://x.com/tabekko_movie



(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会