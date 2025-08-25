『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』Blu-ray & DVD 発売決定！
◎昔ながらの超人気お菓子がまさかの映画化！
たべっ子どうぶつたちが繰り広げる華麗なライブシーンや歌唱シーンもさることならがら、大人の心もわしづかみにするストーリー展開に魅了されること間違いなし！
◎超人気俳優や豪華声優による主役級キャストが勢ぞろい！
たべっ子どうぶつたちのリーダー・らいおんくんを演じるのは松田元太(Travis Japan)、ぞうくんの声を水上恒司、映画オリジナルキャラクター・ぺがさすちゃんの声を高石あかり、たべっ子どうぶつたちと行動をともにする人間の女の子・ペロの声を大野りりあなが好演。
アニメ映画「放課後ミッドナイターズ」の竹清仁が監督を務め、脚本は「吉祥寺ルーザーズ」『劇場版パタリロ！』「行け！男子高校演劇部」ほか、俳優としても活躍する池田テツヒロ、「ソニック・ザ・ムービー」のCGを手がけたマーザ・アニメーションプラネットがアニメーション制作を担当。
◎豪華版には舞台挨拶やメイキング、制作スタッフの対談やどうぶつさんたちの動画など、パッケージでしか見られない特典映像が盛りだくさん！
◆Blu-ray ＆ DVD 商品情報
発売日：2025年12月19日（金）
価格：
超豪華版 Blu-ray 14,850円（税込）※THE KLOCKWORX STORE限定
豪華版 Blu-ray 9,900円（税込）／DVD 8,800円（税込）
通常版 Blu-ray 4,400円（税込）／DVD 3,300円（税込）
特典：
【映像特典】※超豪華版・豪華版のみ
・劇場舞台挨拶
・舞台裏メイキング
・特報・予告集
・Short Clips集
・制作スタッフ対談（竹清仁監督×池田テツヒロ×須藤孝太郎プロデューサー×小荒井梨湖プロデューサー）
・たべっ子どうぶつ THE MOVIEモフモフ大運動会！
【封入特典】
・らいおんくんフィギュア（ソフビ仕様）約14cm ※超豪華版のみ
・特製冊子 ※超豪華版・豪華版・通常版共通
※商品の仕様は変更になる場合がございます。
発売元：株式会社クロックワークス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
◆早期購入特典
Blu-ray または DVD をご購入いただいた方に先着で「スタッフパス風ステッカー」をプレゼント
スタッフパス風ステッカー
※全形態対象
※数量に限りがございます。特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
※特典は商品購入時に商品と一緒にお渡しいたします。
◆店舗別特典
●HMV・＠Loppi
豪華版：ホログラムスマホステッカー10枚セット
通常版：ホログラムポストカード（1種）
●楽天ブックス
豪華版：巾着＋アクリルキーホルダー
通常版：アクリルキーホルダー
●アニメイト(通販含む)
アクリルキーホルダー
●TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
アクリルキーホルダー
●セブンネットショッピング
アクリルスマホスタンド
●Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
アクリルキーホルダー
●タワーレコード（※一部店舗除く）
マグネットステッカー
●Amazon.co.jp
豪華版：ビジュアルシート2枚セット＋場面写ブロマイド3枚セット
通常版：場面写ブロマイド3枚セット
●ビックカメラ・コジマ
スマホステッカー2枚セット
●⾚い熊さん
L判ブロマイド
●THE KLOCKWORX STORE
応援ジャンボうちわ
予約はこちら :
https://lnk.to/tabekko-movie
◆たべっ子どうぶつLANDに‟ぺがさすちゃん”が遊びに来ます！
8/25（月）～8/27（水）、横浜・アソビルにて開催中のたべっ子どうぶつLANDに『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』から‟ぺがさすちゃん”が遊びに来ます！
詳細は公式サイト等をご確認ください。
たべっ子どうぶつLAND 公式サイト https://tabekkoland.jp/
◆作品情報
■キャスト
らいおんくん：松田元太
ぞうくん：水上恒司
ぺがさすちゃん：高石あかり
さるくん：藤森慎吾
かばちゃん：蒼井翔太
うさぎちゃん：小澤亜李
ねこちゃん：水瀬いのり
きりんちゃん：東山奈央
わにくん：立木文彦
ひよこちゃん：間宮くるみ
ペロ：大野りりあな
ゴッチャン：関智一
キングゴットン：大塚芳忠
マッカロン教授：大塚明夫
■スタッフ
原作：ギンビス
監督：竹清仁
脚本：池田テツヒロ
企画・プロデュース：須藤孝太郎
クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖
音楽：羽柴吟
音楽制作：TBSテレビ
音響制作：グロービジョン
音響監督：横田知加子
アニメーションプロデューサー：宇井正人
CGスーパーバイザー：堺井洋介
アートディレクター：亀井清明
ラインプロデューサー：高橋弘樹
宣伝プロデューサー：徳安慶憲
宣伝プロデュース：KICCORIT
アニメーション制作：MARZA ANIMATION PLANET INC.
製作幹事：TBSテレビ
配給：クロックワークス TBSテレビ
■ストーリー
おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。
しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった！
大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。
絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは──！？
■予告映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6JyMnxSdbXg ]
公式HP https://tabekko-movie.com/
公式X https://x.com/tabekko_movie
(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会