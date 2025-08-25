AIプラットフォームと連携した治験支援事業基盤の構築 -医療ボランティア登録制度「ReproRegistry（リプロレジストリ）」を開設-
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2025年8月25日に以下の通りご報告を行いましたので、お知らせいたします。
当社は、英国を拠点とする医療ボランティア登録制度「ReproRegistry（リプロレジストリ）」を開設しましたので、お知らせいたします。本制度は、臨床ライフサイエンス分野における治験支援事業の強化・拡大を図るうえで、重要な戦略的基盤となるものです。
リプロレジストリは、医療研究への参加を希望するボランティアと研究機関・企業をつなぐオンライン登録データベースで、当社子会社の REPROCELL Europe Ltd.が運営します。本データベースの開設により、当社は臨床試験の被験者募集サービスを製薬企業等へ提供し、治験支援事業を一層強化します。
特に、当社独自のAIプラットフォーム「Pharmacology-AI」と連携して運用することで、登録データをAIで解析・層別化し、各試験に最適な被験者を効率的かつ高精度に特定します。これにより、創薬開発の効率化と成功確率の向上を実現します。当社は、リプロレジストリを、AIを活用した次世代治験支援事業の中核基盤と位置づけ、個別化医療（プレシジョン・メディシン）の発展に貢献してまいります。
本件が当社の当期業績に与える直接的な影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。
【参考サイト】
リプロレジストリ：https://reproregistry.reprocell.com/
以上
配信元企業：株式会社リプロセル
当社は、英国を拠点とする医療ボランティア登録制度「ReproRegistry（リプロレジストリ）」を開設しましたので、お知らせいたします。本制度は、臨床ライフサイエンス分野における治験支援事業の強化・拡大を図るうえで、重要な戦略的基盤となるものです。
リプロレジストリは、医療研究への参加を希望するボランティアと研究機関・企業をつなぐオンライン登録データベースで、当社子会社の REPROCELL Europe Ltd.が運営します。本データベースの開設により、当社は臨床試験の被験者募集サービスを製薬企業等へ提供し、治験支援事業を一層強化します。
特に、当社独自のAIプラットフォーム「Pharmacology-AI」と連携して運用することで、登録データをAIで解析・層別化し、各試験に最適な被験者を効率的かつ高精度に特定します。これにより、創薬開発の効率化と成功確率の向上を実現します。当社は、リプロレジストリを、AIを活用した次世代治験支援事業の中核基盤と位置づけ、個別化医療（プレシジョン・メディシン）の発展に貢献してまいります。
本件が当社の当期業績に与える直接的な影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、速やかに開示いたします。
【参考サイト】
リプロレジストリ：https://reproregistry.reprocell.com/
以上
配信元企業：株式会社リプロセル
プレスリリース詳細へ