中東・アフリカのスマートフォン出荷台数、2025年第2四半期に前年比3％増 ― 5G普及とハイエンド需要が牽引｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月25日】
主なポイント
・中東アフリカ（MEA）のスマートフォン市場は、チャネルの活性化、手頃な価格の5Gデバイス、そして経済状況の改善に牽引され、2025年第2四半期に前年同期比3%の成長を遂げました。
・平均販売価格（ASP）の上昇（前年同期比7%増）は、消費者のハイエンドデバイスへのシフトを反映しており、5Gの普及率は37%に達しました。これは、エジプトなどの主要市場におけるファイナンスモデルや現地生産に支えられています。
・Transsion Groupは、TECNOの強力な販売網と、Infinixの若者向けセグメントにおける前年同期比14%の成長により、シェア26%を獲得しました。一方、itelは戦略的な課題により苦戦を強いられています。
・SamsungはAシリーズとAIを活用したマーケティングにより前年同期比1%の成長を達成しました。一方、AppleはiPhone 16eのプロモーションとハイエンド需要に後押しされ、出荷台数が前年同期比28%急増しました。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチのMarket Monitorサービスの最新調査によると、中東アフリカ（MEA）のスマートフォン出荷台数は2025年第2四半期に前年同期比3%増加し、2四半期連続の成長を記録しました。この増加は、イード・アル＝アドハー（犠牲祭）のセールやプロモーション、地域の経済状況の改善、そして現地通貨高による消費者の購買力の向上に支えられています。これらの要因により、潜在需要が喚起され、OEMや販売代理店はデバイスの供給を強化しました。また、多くのブランドは年末商戦に向けて旧在庫の処分に注力しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328025&id=bodyimage1】
【専門家の解説】
市場動向について、シニアアナリストのヤン・ワンは次のように述べています。「中東アフリカ（MEA）のスマートフォン市場は2025年に入り力強い回復を見せ、現在は安定基調にあります。消費者がハイエンドモデルへとシフトするにつれ、ASP（平均販売価格）は前年比7%上昇しています。また、市場統合も進んでおり、小規模ブランドは生き残りに苦戦する一方で、大手企業は差別化された製品、パートナーシップ、そしてオフラインでのプレゼンスの拡大を通じて地位を強化しています。2025年第2四半期には中国ブランドが59%の市場シェアで圧倒的なシェアを占めましたが、一部のグローバル企業もハイエンド市場で好調を維持しています。」
価格動向について、ワンは次のように述べています。「ブランド各社は、プレミアム層と予算重視の消費者の両方をターゲットに製品ラインアップを調整しており、2025年第2四半期には、様々な価格帯における消費者需要の明確な変化が見られました。100ドル未満の低価格帯は、入手性の向上、分割払いモデル、そしてフィーチャーフォンからの移行に支えられ、前年比でさらに拡大し、最大のシェアを維持しました。このことは、四半期を通して市場全体のプラス成長に貢献しました。対照的に、200ドルから299ドルの価格帯は縮小し、そのシェアは最も高い成長を記録した高価格帯に奪われました。消費者は、AI翻訳、5G接続、高性能チップセット、望遠カメラ、120Hz AMOLEDディスプレイ、急速充電といった高度な機能を備えたデバイスにますます惹かれていますが、多くの消費者は、これらのアップグレードをより手頃な価格にするために、ホリデーシーズンの割引を待ち続けています。」
主なポイント
・中東アフリカ（MEA）のスマートフォン市場は、チャネルの活性化、手頃な価格の5Gデバイス、そして経済状況の改善に牽引され、2025年第2四半期に前年同期比3%の成長を遂げました。
・平均販売価格（ASP）の上昇（前年同期比7%増）は、消費者のハイエンドデバイスへのシフトを反映しており、5Gの普及率は37%に達しました。これは、エジプトなどの主要市場におけるファイナンスモデルや現地生産に支えられています。
・Transsion Groupは、TECNOの強力な販売網と、Infinixの若者向けセグメントにおける前年同期比14%の成長により、シェア26%を獲得しました。一方、itelは戦略的な課題により苦戦を強いられています。
・SamsungはAシリーズとAIを活用したマーケティングにより前年同期比1%の成長を達成しました。一方、AppleはiPhone 16eのプロモーションとハイエンド需要に後押しされ、出荷台数が前年同期比28%急増しました。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチのMarket Monitorサービスの最新調査によると、中東アフリカ（MEA）のスマートフォン出荷台数は2025年第2四半期に前年同期比3%増加し、2四半期連続の成長を記録しました。この増加は、イード・アル＝アドハー（犠牲祭）のセールやプロモーション、地域の経済状況の改善、そして現地通貨高による消費者の購買力の向上に支えられています。これらの要因により、潜在需要が喚起され、OEMや販売代理店はデバイスの供給を強化しました。また、多くのブランドは年末商戦に向けて旧在庫の処分に注力しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328025&id=bodyimage1】
【専門家の解説】
市場動向について、シニアアナリストのヤン・ワンは次のように述べています。「中東アフリカ（MEA）のスマートフォン市場は2025年に入り力強い回復を見せ、現在は安定基調にあります。消費者がハイエンドモデルへとシフトするにつれ、ASP（平均販売価格）は前年比7%上昇しています。また、市場統合も進んでおり、小規模ブランドは生き残りに苦戦する一方で、大手企業は差別化された製品、パートナーシップ、そしてオフラインでのプレゼンスの拡大を通じて地位を強化しています。2025年第2四半期には中国ブランドが59%の市場シェアで圧倒的なシェアを占めましたが、一部のグローバル企業もハイエンド市場で好調を維持しています。」
価格動向について、ワンは次のように述べています。「ブランド各社は、プレミアム層と予算重視の消費者の両方をターゲットに製品ラインアップを調整しており、2025年第2四半期には、様々な価格帯における消費者需要の明確な変化が見られました。100ドル未満の低価格帯は、入手性の向上、分割払いモデル、そしてフィーチャーフォンからの移行に支えられ、前年比でさらに拡大し、最大のシェアを維持しました。このことは、四半期を通して市場全体のプラス成長に貢献しました。対照的に、200ドルから299ドルの価格帯は縮小し、そのシェアは最も高い成長を記録した高価格帯に奪われました。消費者は、AI翻訳、5G接続、高性能チップセット、望遠カメラ、120Hz AMOLEDディスプレイ、急速充電といった高度な機能を備えたデバイスにますます惹かれていますが、多くの消費者は、これらのアップグレードをより手頃な価格にするために、ホリデーシーズンの割引を待ち続けています。」