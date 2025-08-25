【名優ウィリアム・フォンがスパダリ帝王に】中国ドラマ「灼灼風流～宮中に咲く愛の華～」が8月25日からBS11+で見放題・レンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年8月25日（月）より中国ドラマ「灼灼風流～宮中に咲く愛の華～」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327772&id=bodyimage1】
（C） TENCENT TECHNOLOGY BEIJING CO., LTD.
中国ドラマ「灼灼風流～宮中に咲く愛の華～」のあらすじ
江南一の富豪である慕家の七女、慕灼華（ぼしゃくか）。官職を目指して長年勉学に励んできたが、慕家の当主である父親によって決められた婚儀を目前に控えていた。父親が18人目の側室を迎え入れる日を狙い、侍女の郭巨力（かくきょりき）と共に家を抜け出した慕灼華は、科挙を受けるため都の定京へと向かう。
定京に到着した慕灼華は、医術の才を活かし、生活費を稼ぎながら科挙の受験に備えることにする。そんな中、彼女が偶然出会ったのは、南宸定王の劉衍（りゅうえん）。かつて3万人の軍を率いて国のために戦い、女子の科挙受験を実現させたその人であった。劉衍が毒に苦しみ意識が朦朧としている場に遭遇した慕灼華は、善意から彼を治療するも、逆に素性を疑われてしまい…。
キャスト
ウィリアム・フォン（馮紹峰） 定王・劉衍（りゅうえん）役
「永楽帝～大明天下の輝き～」「明蘭～才媛の春～」「男たちの挽歌 REBORN」「暗黒者（原題）」
ジン・ティエン（景甜） 慕灼華（ぼしゃくか）役
「楽游原」「麗王別姫～花散る永遠の愛～」
シュー・ハイチャオ（徐海喬） 沈驚鴻（しんきょうこう）役
「夢華録」「清越坊の女たち～当家主母～」
ワン・リークン（王麗坤） 柔嘉公主・劉皎（りゅうきょう）役
「陰陽師: 二つの世界」「神龍-Martial Universe-」
スタッフ
監督：ウン・ダーグァン（温徳光）「瓔珞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「恋心は玉の如き」
脚本：ワン・ホン（汪洪） 「有翡-Legend of Love-」「劉皇后の仰せのままに」「半妖の司籐姫 ～運命に導かれた愛～」
原作：「曽風流」スイユーアルアン（随宇而安）
【配信開始日】
2025年8月25日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/shakushakufuryu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/shakushakufuryu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
