³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¡¢BtoB-EC¥µ¥¤¥È¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ÈÆ³ÆþÍ×·ï¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¸ø³«¡Ã¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¹½ÃÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327185&id=bodyimage1¡Û
2025Ç¯8·î19Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÀî¼£¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¼è°ú¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¡ÊBtoB-EC¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ³Æþ»þ¤ËÉ¬¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤µ¡Ç½¤ÈÍ×·ï¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¡ÖBtoB-EC¥µ¥¤¥È¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤È¤Ï¡©Æ³Æþ»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤Í×·ï¤ò²òÀâ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤BtoB-EC¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Ë
BtoB-EC¤Ï¡¢BtoC¸þ¤±EC¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¸ÜµÒÊÌ²Á³ÊÀßÄê¡×¤ä¡Ö¸«ÀÑ¾µÇ§¥Õ¥íー¡×¡¢¡Ö³ÝÇäÂÐ±þ¡×¤Ê¤É¡¢Ë¡¿Í¼è°úÆÃÍ¤Îµ¡Ç½Í×·ï¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ³Æþ»þ¤Ëµ¡Ç½Í×·ï¤ÎÀ°Íý¤òÂÕ¤ë¤È¡¢±¿ÍÑ¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¸ÜµÒÊÌ¤Î²Á³Ê¡¦¾¦ÉÊÀßÄê
¡¦¸«ÀÑ½ñ¼«Æ°È¯¹Ô¤È¾µÇ§¥ïー¥¯¥Õ¥íー
¡¦ºÆÃíÊ¸µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¸þ¾å
¡¦´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤äºß¸Ë´ÉÍý¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡
¡¦ÀÁµá¡¦Ç¼ÉÊ½ñ¤Î¼«Æ°È¯¹Ô
¤Ê¤É¡¢BtoB-EC¹½ÃÛ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡Ç½¤ò¼ÂÌ³ÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦BtoB-EC¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤«À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿EC¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤
¡¦¸ÜµÒËþÂÅÙ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëEC¥µ¥¤¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤
¡¦Æ³Æþ¸å¤Î¼ºÇÔ¤äÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤òËÉ¤®¤¿¤¤
¢£ ¥µ¥ó¥¯¥æー¤Î¶¯¤ß
¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ï¡¢EC-CUBE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ÀÆð¤ÊEC¹½ÃÛµ»½Ñ¤È¡¢BtoB¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Í×·ïÄêµÁ¤«¤é¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊBtoB-ECÁü¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥é¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
BtoB-EC¥µ¥¤¥È¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤È¤Ï¡©Æ³Æþ»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤Í×·ï¤ò²òÀâ
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/what_are_the_required_functions_for_b2b_ec/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ï¡¢Çä¤ì¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎWEBÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤ÎÌÜÅª¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Ç¤ÎÄó°Æ¡¦´ë²è¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ÖFAXÃíÊ¸¤ÎDX²½¡×¤ä¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ê¼õÃí¶ÈÌ³²þÁ±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´ÁêÃÌ¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.thank-u.net/contact/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
½êºßÃÏ¡§¢©142-0062 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾®»³4-14-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙÀî ¼£
URL¡§https://www.thank-u.net/
TEL¡§03-3788-7388
MAIL¡§info@thank-u.net
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¢EC-CUBE³«È¯¡¢WebÀ©ºî¡¢DX»Ù±ç
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
¹ÊóÃ´Åö¡§info@thank-u.net
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø