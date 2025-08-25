子会社多摩川電子 統合レポート2025を発行いたしました。

株式会社多摩川ホールディングス

株式会社多摩川ホールディングス（本社：東京都港区芝二丁目28番8号、代表取締役社長：桝澤 徹）の子会社である株式会社多摩川電子（以下、多摩川電子）は、本日「統合レポート2025」を発行し、当社ウェブサイトにて公開いたしました。

本レポートは、当社グループの事業内容や成長戦略について、ステークホルダーの皆さまやお取引先の皆さまにより深くご理解いただくことを目的として作成したものです。

多摩川電子は上場企業ではありませんが、上場企業である多摩川ホールディングスの中核会社として、グループの成長を牽引しています。財務・非財務情報の開示義務はないものの、当社が目指す将来像をより具体的にお伝えするため、中長期的な視点から、定量・定性の両面にわたる情報を分かりやすくまとめました。

多摩川電子の業績については、2022年度を業績の底とし、2023年度以降は回復基調に転じ、売上・営業利益ともに年平均成長率（CAGR）で二桁成長を達成しています。

今後もこの成長を継続し、2030年度には売上高100億円、営業利益15億円の達成を目指して、グローバル市場での事業拡大を加速してまいります。

■関連リンク

統合レポート2025（PDF）：https://www.tmex.co.jp/dcms_media/other/20250825.pdf

多摩川電子 公式ウェブサイト：https://www.tmele.jp/