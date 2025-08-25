DEAN FUJIOKA、初のフルオーケストラ公演決定 コンサートメインビジュアルを公開

阪急阪神ホールディングス株式会社

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、DEAN FUJIOKA初のオーケストラコンサート【billboard classics DEAN FUJIOKA Premium Symphonic Concert -旅人-】の開催を発表し、コンサートメインビジュアルを公開した。

俳優、モデル、映画プロデューサー、そして、昨年開催されたビルボードライブツアーでは全12ステージが即完売になるなど、アーティストとしても才能を発揮しているDEAN FUJIOKAがビルボードクラシックスに初登場。12月9日（火）東京芸術劇場コンサートホール、12月19日（金）京都コンサートホール大ホールにて“音楽で旅する時間と感情の物語”をテーマに、フルオーケストラとの共演が実現する。

指揮には、クラシック音楽のみならず様々なコラボレーションコンサートでも活躍する栗田博文を迎え、東京フィルハーモニー交響楽団（東京公演）および京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ（京都公演）と共演。壮大なシンフォニックサウンドでDEANの音楽を彩る。

DEANがこれまで歩んできた人生や感情の軌跡をフルオーケストラと共にたどる、音楽による“時間旅行”をお楽しみいただきたい。

◎公演情報

billboard classics DEAN FUJIOKA Premium Symphonic Concert -旅人-

＜開催日時・会場＞

（1）【東京】2025年12月9日（火） 東京芸術劇場 コンサートホール 開場 18:30 開演 19:30

（2）【京都】2025年12月19日（金） 京都コンサートホール 大ホール 開場 18:30 開演 19:30

＜出演＞

DEAN FUJIOKA

指揮：栗田博文

管弦楽：（1）【東京】東京フィルハーモニー交響楽団 （2）【京都】京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

編曲監修：山下康介

＜チケット＞

SS席22,000円[特典グッズ付き]、S席13,000円（全席指定・税込）

チケット販売スケジュール：

DEAN FUJIOKA公式FC「FamBam」有料会員最速先行（抽選）2025年8月25日（月）15:00～8月31日(日)23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2025年9月3日（水）15:00～9月7日（日）23:59

DEAN FUJIOKA公式FC「FamBam」無料会員最速先行（抽選）2025年9月3日（水）15:00～9月7日（日）23:59

イープラス独占先行（抽選）2025年9月10日（水）15:00～9月16日（火）23:59

一般発売 2025年11月1日（土）10:00～

＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/deanfujioka2025

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク） 後援：米国ビルボード

＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）

＜公演に関するお問合せ＞

【東京】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 （平日12:00～18:00／土日祝休）

【京都】キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00／土日祝休）

ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2383-d048dd19de30ba14f42817ab4d77627d.pdf

ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/a950793c0804b47a62d868c7bc6ebf20ca68cf4b.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1