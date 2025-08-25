【8/26(火)19:30~】 Virtuals Protocolのコミュニティミートアップ「Virgen Frens & Fam Meetup」が日本で初開催
WebXサイドイベントとして、Virtuals Protocolのコミュニティミートアップ「Virgen Frens & Fam Meetup」が日本で初めて開催されます。
概要
- 日程：8月26日(火) 19:30~21:30
- 定員：30名
- 参加費：無料
- 会場：Crypto Cafe & Bar（〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南３丁目５－７ デジタルゲートビル 2F）https://maps.app.goo.gl/7cWgHC5gcuC8fwSS6
タイムライン
- 19:15：開場
- 19:30：乾杯、イベント趣旨説明、Virtuals Protocolチームよりスペシャルメッセージ
- 19:40：Virtuals Protocolの紹介
- 19:50：交流会
- 21:30：終了
※本イベントはVirtuals Protocol公認コミュニティミートアップです。日本アンバサダーとしてweb3リサーチャーのmitsuiが企画・運営を実施します。
Virtuals Protocolとは？
AIエージェントが自律的にサービスやコンテンツを生み出し、人や他のエージェントとオンチェーンで取引する「AIエージェントの社会」を構築するプロジェクトです。
エージェントが固有のトークン発行できるローンチパッド、AIエージェント同士が交渉・契約・資金のやり取りができる共通基盤であるACP（Agent Commerce Protocol）など、AIエージェントの社会を生み出すための様々な基盤をブロックチェーンネイティブで構築しています。
APP：https://app.virtuals.io/
DOC：https://whitepaper.virtuals.io/
JAPAN Ambassador
web3リサーチャー
mitsui
3,500人以上が購読する国内最大級のweb3ニュースレター「web3 Research JAPAN」を運営。週12本、月50本の記事を更新し、web3の最新トレンド、プロジェクトを発信。他にも、リサーチの寄稿、勉強会の開催、事業推進や仮設提案など、web3に関するあらゆるサポートを行う。
X：https://x.com/mitsuiio
Newsletter：https://www.web3researchjapan.com/
株式会社demmpaについて
web3のリサーチ事業を軸に、web3領域のあらゆるサポートを実施しています。
■web3リサーチ事業
自社でのニュースレター運営に加え、web3に関するあらゆるリサーチの受託や記事の寄稿を行っています。社内研修やコンサル等も対応可能です。
■会社概要
・会社名：株式会社demmpa
・所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
・代表取締役：三井滉平
・会社HP：https://demmpa.co.jp/
※web3に関するお問い合わせはこちらよりご連絡いただけるとスムーズに対応可能です。
