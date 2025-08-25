【8/26(火)19:30~】 Virtuals Protocolのコミュニティミートアップ「Virgen Frens & Fam Meetup」が日本で初開催

株式会社demmpa

WebXサイドイベントとして、Virtuals Protocolのコミュニティミートアップ「Virgen Frens & Fam Meetup」が日本で初めて開催されます。

概要- 日程：8月26日(火) 19:30~21:30- 定員：30名- 参加費：無料- 会場：Crypto Cafe & Bar（〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南３丁目５－７ デジタルゲートビル 2F）https://maps.app.goo.gl/7cWgHC5gcuC8fwSS6

タイムライン

- 19:15：開場- 19:30：乾杯、イベント趣旨説明、Virtuals Protocolチームよりスペシャルメッセージ- 19:40：Virtuals Protocolの紹介- 19:50：交流会- 21:30：終了

※本イベントはVirtuals Protocol公認コミュニティミートアップです。日本アンバサダーとしてweb3リサーチャーのmitsuiが企画・運営を実施します。

Virtuals Protocolとは？

AIエージェントが自律的にサービスやコンテンツを生み出し、人や他のエージェントとオンチェーンで取引する「AIエージェントの社会」を構築するプロジェクトです。

エージェントが固有のトークン発行できるローンチパッド、AIエージェント同士が交渉・契約・資金のやり取りができる共通基盤であるACP（Agent Commerce Protocol）など、AIエージェントの社会を生み出すための様々な基盤をブロックチェーンネイティブで構築しています。

APP：https://app.virtuals.io/

DOC：https://whitepaper.virtuals.io/

JAPAN Ambassador

web3リサーチャー

mitsui

3,500人以上が購読する国内最大級のweb3ニュースレター「web3 Research JAPAN」を運営。週12本、月50本の記事を更新し、web3の最新トレンド、プロジェクトを発信。他にも、リサーチの寄稿、勉強会の開催、事業推進や仮設提案など、web3に関するあらゆるサポートを行う。

X：https://x.com/mitsuiio

Newsletter：https://www.web3researchjapan.com/

株式会社demmpaについて

web3のリサーチ事業を軸に、web3領域のあらゆるサポートを実施しています。

■web3リサーチ事業

自社でのニュースレター運営に加え、web3に関するあらゆるリサーチの受託や記事の寄稿を行っています。社内研修やコンサル等も対応可能です。

・HP：https://web3researcher.io/

・Newsletter：https://www.web3researchjapan.com/

■会社概要

・会社名：株式会社demmpa

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

・代表取締役：三井滉平

・会社HP：https://demmpa.co.jp/



※web3に関するお問い合わせはこちらよりご連絡いただけるとスムーズに対応可能です。

https://web3researcher.io/