日本のアスレジャー市場調査レポート - 最近の動向、成長機会、主要メーカー、市場規模およびシェア予測分析 - 2025～2035年
日本のアスレジャー市場は、国民のライフスタイルの変化、健康意識の高まり、多用途アパレルへの需要を背景に、今後大きな成長が見込まれています。KD Market Insightsによると、2024年の市場規模は238億米ドルと評価されており、2035年までに423.2億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）5.41%で拡大すると見込まれています。
アスレジャーは、アスレティックウェアとレジャーウェアを融合させたスタイルであり、日本でもフィットネス志向のライフスタイルを受け入れる消費者の間で人気が高まっています。このカテゴリーには、レギンス、ヨガパンツ、フーディー、スニーカー、スポーツブラなどが含まれ、機能性とスタイルの両方を提供します。この二重の魅力により、アスレジャーは運動時だけでなく、日常の通勤やカジュアルなオフィス環境でも好まれる選択肢となっています。
日本のアスレジャー市場の成長要因
健康とウェルネスへの関心の高まりが、採用を促進する主要因となっています。ジョギング、ヨガ、ジムトレーニング、家庭でのワークアウトなどに参加する日本の消費者が増える中で、快適で人間工学に基づいた、汗を吸収する衣服への需要が増加しています。Fastrackなどのブランドによるキャンペーンや著名人の起用は、若年層の間での憧れの価値を高め、採用をさらに加速させています。
また、グローバルファッションの影響も重要な役割を果たしています。Nike、Adidas、Lululemonなどの国際的ブランドは、アスレジャーをライフスタイルの象徴として位置づけています。日本のインフルエンサーとのソーシャルメディアコラボレーションや、日本的美学を取り入れた製品デザインにより、これらのブランドは認知度と魅力を高めています。さらに、高性能素材、持続可能な素材、機能性に優れたデザインの導入により、プレミアムアスレジャー製品に対する消費者の信頼も強化されています。
日本のアスレジャー市場の課題
本市場は、激しい競争と高価格戦略という課題に直面しています。高価格は中所得層にとって手の届きにくさを生み、価格に敏感な消費者は購入をためらう傾向があります。この状況は、特にコスト意識の高い購買層における採用速度を抑制する可能性があります。さらに、グローバル企業の参入増加により競争は激化しており、国内企業は市場シェアを維持するために、より迅速なイノベーションを求められています。
日本のアスレジャー市場のセグメンテーション分析
KD Market Insightsによると、市場は製品タイプ（レギンス、フーディー、スニーカー、ショーツ、ヨガパンツ、その他）、流通チャネル（店舗型およびオンライン）、エンドユーザー（男性、女性、ユニセックス）で区分されています。Eコマースの普及により、消費者はアスレジャー製品にアクセスしやすくなり、利便性の向上、選択肢の拡大、競争力のある価格が提供されています。
最近の動向
市場参加者は拡大戦略への投資を積極的に行っています。ASICSは2026年までに第2・第3都市圏に200店舗のモノブランドストアを開設する計画を発表しており、増加する需要に対応するため生産能力を最大40%拡大しました。最近では、ニューデリーのDLFプロムナードに111号店をオープンし、最新スニーカーを展示しています。
PDFサンプルレポートのリクエストはこちら：https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/668
