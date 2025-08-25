D.LEAGUEプロダンスチーム「dip BATTLES」とスポンサー契約を締結

ハワード株式会社

アパレルとバッグ及び雑貨の製造販売を行うハワード株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：早川 豪彦）は、D.LEAGUEに参戦しているプロダンスチームdip BATTLES（ディップ バトルズ）とスポンサー契約を締結しました。

このたびのスポンサー契約は、ダンスをはじめとしたストリートカルチャーとの親和性を活かし、自社商品の認知拡大と販売促進を目的としています。ハワード株式会社では、アパレルやバッグ、雑貨の企画・製造・販売を通じてライフスタイルを豊かにする商品を展開しており、dip BATTLESのエネルギッシュで個性あふれる表現活動をサポートすることで、より多くのお客様にブランドの魅力を届けてまいります。

■ dip BATTLES 公式サイト：https://www.dip-battles.com/

今後は、dip BATTLESの活動を通じたコラボレーション施策やプロモーションを予定しており、ブランド価値の向上と新たな顧客層へのアプローチを図ってまいります。

■Philip Lumbangについて

フィリップ・ランバン（Philip Lumbang）は、ロサンゼルスを拠点とするストリート系グラフィックアーティストで、イラストレーション、デザイン、壁画、ファインアートなど多岐にわたる作品を手掛けています。彼の作品は、ユーモアと社会的メッセージを融合させたスタイルで知られています。

自身の名を冠したブランド『Philip Lumbang(R)』は、彼のアートスタイルを軸に、スケート、音楽、グラフィティアート、ダンスといったストリートカルチャーのエネルギーを具現化し、それぞれの要素を大胆に融合させたストリートブランドです。

ウェアからアクセサリー、ライフスタイルアイテムまで幅広く展開し、都市の多様なカルチャーを愛する人々に向けたコレクションを展開します。

《プライスレンジ》

Tシャツ 3,500円～6,600円（税込）

トレーナー・パーカー ５,500円～14,300円（税込）

アウター 10,890円～21,780円（税込）

ボトムス 5,390円～9,790円（税込）

バッグ 4,730円～9,350円（税込）

ハワード株式会社では「Philip Lumbang (R)」のアパレル・雑貨コレクションを2025年8月末から販売を開始します。

公式サイト：https://www.united-japan.com/

■会社概要

商号 ： ハワード株式会社

代表者 ： 代表取締役 早川 豪彦

所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル3F

設立 ： 1990年6月

事業内容 ： ⾐料品、服飾品の製造ならびに販売それに付帯する一切の業務

資本金 ： 3億5千万円

URL ：https://www.haward.co.jp/index.php