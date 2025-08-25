【9月10日(水)16時から】VTuber・Vライバーオーディション企画/SNS広告運用について解説するウェビナー開催！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、「VTuber・Vライバー事務所のオーディション集客」をテーマとしたウェビナー「VTuber・Vライバーの集客にお困りの方！人が集まるオーディション企画作り/SNS広告運用徹底解説！」を9月10日（水）16:00から開催します。

事務所オーディションの集客手法にはいくつか種類がありますが、今回はオーディション企画やSNSの広告運用について解説させていただきます。具体的に集客事例を取り上げながら、オーディション集客を成功させるポイントを解説します。

本ウェビナーを実施することで、VTuberやVライバーの人口創出やVTuber・Vライバー業界の発展に繋げていきたいと思っています。

VTuber・Vライバー業界の特徴に合わせた集客の成功法を解説

近年エンタメ業界の中でも急成長を遂げているVTuber市場ですが、ファンとしてだけではなく、演者として業界に関わりたいという方が増えてきています。ただVTuber・Vライバー業界は特有の文化やルールが存在し、何も知らない状態で事務所オーディションを実施してもうまく集客をすることができません。そこで今回のウェビナーでは、業界初心者の方向けにVTuber・Vライバー業界の特徴やビジネスモデルなど基礎的な部分から解説します。

またVTuber・Vライバーオーディション集客を行う上でオーディション企画やSNS広告の運用の具体的な成功例を挙げさせていただき、具体例を取り上げながらオーディション集客を成功させるポイントをご紹介します。

本ウェビナーでは下記の内容が学べます。

・VTuber・Vライバー業界の基礎知識、ビジネスモデル

・VTuber・Vライバーオーディション企画の成功事例

・VTuber・Vライバー事務所のオーディション広告運用の成功事例

・VTuber・Vライバーオーディションを成功させるポイント

本ウェビナーは下記のような方におすすめです。

・VTuber・Vライバー事務所の設立に興味のある企業担当者様

・VTuber・Vライバー集客がうまくいかない企業担当者様

・VTuber・Vライバーオーディションを成功させたい企業担当者様

・IP、エンタメビジネスへの進出を検討している企業担当者様

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/TJ4S7xYRGnwrjd4b9

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

《登壇者のご紹介》

uyet 代表プロデューサー

金井

2018年よりANYCOLOR株式会社にてVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎バーチャル物産展プロデューサー

◻︎まちスパチャプロジェクトプロデューサー

◻︎ぶいめしプロデューサー

◻︎VTuber特化型webメディア「uyet media」編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

X：https://x.com/MoveSkk

山本大揮

株式会社サイバーエージェントに新卒入社Google/Yahooリスティング広告とMeta広告を担当。月数十万～数千万円規模の運用で改善を牽引し、部門MVP・全社新人Top10を受賞。その後は株式会社uyetにジョインしながら自ら広告代理店を経営し、戦略設計からクリエイティブ制作・運用まで伴走。現在はVTuber以外の教育・コスメ・EC等でもCPA改善を中心としたマーケティング支援を行っている。

《ウェビナー概要》

日時：2025年9月10日（水）16:00～17:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

15:55~16:00：開場

16:00~16:10：オープニング

16:10~16:50：ウェビナー

16:50~17:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/TJ4S7xYRGnwrjd4b9

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

【株式会社uyetについて】

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact