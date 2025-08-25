クラウドPBX『TELENEAR（テレニア）』、オールコネクトマガジンにてインタビュー記事を掲載

株式会社NNコミュニケーションズ

株式会社NNコミュニケーションズ（代表取締役：小南 秀光、本社：東京都渋谷区、以下 当社）は、新サービス「TELENEAR（テレニア）」に関して、通信インフラサービスを提供する

株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）の取材を受けました。

同社が運営する情報メディア「オールコネクトマガジン」に掲載されています。

記事内では、当社がこれまで光回線など通信事業を中心に展開してきた中で、なぜ新たにPBXサービスを手掛けることになったのか、また「TELENEAR（テレニア）」の特長や導入メリット、今後の展望についても紹介しています。

クラウドPBXに馴染みのない方にも、本サービスの利便性や価値をわかりやすく伝える内容となっています。

【掲載記事URL】

https://all-connect.co.jp/magazine/telenear-interview/

「TELENEAR（テレニア）」について───────────────────────

TELENEAR（テレニア）は、小規模企業や個人事業主に特化したクラウドPBXサービスです。

スマホでの市外局番の発着信や外出先での電話対応、コスト削減、業務の可視化まで実現。

ビジネスの加速にぜひご活用ください。

URL：https://telenear.jp/

「オールコネクトマガジン」とは──────────────────────────

オールコネクトマガジンは、株式会社ALL CONNECTが運営する通信専門メディアです。

スマホ・インターネット・生活インフラといった日常に欠かせないサービスについてわかりやすく情報を提供し、読者が自分に合った選択をできるよう発見や納得感のある情報を発信しています。

URL：https://all-connect.co.jp/magazine/

株式会社ALL CONNECTについて─────────────────────────

株式会社ALL CONNECTは、通信回線や電力などの生活インフラを中心に幅広い商品・サービスを提供する企業です。また、通信事業のみならず、地域振興など従来の価値観や固定観念に捉われない多角的な事業展開にも注力しています。

URL：https://all-connect.co.jp/

会社概要────────────────────────────────

会社名：株式会社NNコミュニケーションズ

本社：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル7F

設立日：2011年4月15日

代表取締役：小南 秀光

プライバシーマーク認定番号：第21004684号

URL：https://nn-com.co.jp/(https://nn-com.co.jp/)