チャン・ヒョンスンがファンコンサートを開催。2ショット&ハイタッチ会など、豪華特典満載！最速先行は8月28日(木)スタート

2025 JANG HYUN SEUNG FANCONCERT ~MY~

株式会社アートアンドキュージャパンチケットの「ぴあ最速先行」申込は8月28日(木)10:00スタート！

類まれな歌唱力とパフォーマンスセンスで韓国の音楽シーンで存在感を放ち、長年ファンを魅了し続けてきたチャン・ヒョンスンが、2025年10月26日(日)、約2年ぶりとなる日本でのファンコンサートを開催することが決定。

豪華特典と、チャン・ヒョンスンの魅力を集約したファンコンサートに注目！

圧倒的なボーカル表現と繊細な感情のコントロール力で、常に観客の心を震わせてきたチャン・ヒョンスン。彼の真骨頂とも言えるソロステージはもちろん、キム・ヒョナとのユニット「Trouble Maker(トラブルメーカー)」での破格なパフォーマンスで一世を風靡した姿は記憶にも色褪せない。

約2年ぶりの来日となる本公演は、チャン・ヒョンスンの多面的な魅力を集約したステージとなることを約束する。さらにハイタッチ会や2ショット撮影会、サイン入りグッズが当たる抽選会といったスペシャルな特典をご用意。音楽だけでなく“人としてのチャン・ヒョンスン”を体感できる、貴重なステージになることは間違いなし。

K-POPシーンで輝き続ける“チャン・ヒョンスン”が魅せる、唯一無二のファンコンサート。

この機会を、どうかお見逃しなく！大きな関心と応援をよろしくお願いいたします。

【公演概要】

■タイトル：2025 JANG HYUNSEUNG FANCONCERT ~MY~

■日時：2025年10月26日(日)

1部13:00開場/14:00開演 / 2部17:00開場/18:00開演

■会場：一ツ橋ホール(東京) 東京都千代田区一ツ橋2-6-2

■チケット代：12,500円(税込)

■特典：

・ハイタッチ会(参加者全員)

・2ショット撮影会

・サイン入りグッズが当たる抽選会

※会員様1名につき、4枚まで申込み可

※未就学児童入場不可

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止





◆ぴあ最速先行(抽選)

受付期間 8/28(木) 10:00 ～ 9/4(木) 23:59

https://w.pia.jp/t/janghyunseung-2025fancon/

※開始前にページ公開となります



◆当イベントに関するお問い合わせ

チャン・ヒョンスンファンコンサート運営チーム

hyunseung2025@gmail.com