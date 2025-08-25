東京ディズニーシー（R）25周年“スパークリング・ジュビリー”各プログラムについて

株式会社オリエンタルランド

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）～2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催します。

世界で唯一、海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年9月4日に誕生して以来、東京ディズニーシーは多彩なテーマポートを舞台に冒険とイマジネーションあふれる物語を届けてきました。そして2024年には、新テーマポートのファンタジースプリングスが加わり、その魅力はさらに広がっています。そんな東京ディズニーシーでは、きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願い、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベントがはじまります。

25周年となる今回のアニバーサリーイベントでは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出が施され、祝祭感に包まれた一年を盛り上げます。

メディテレーニアンハーバーでは、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと一緒に25周年をお祝いするエンターテイメントプログラムを公演します。またアメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにしたステージショーをアニバーサリーイベント開催に先駆けて2026年1月14日に開演し、アニバーサリーイベント開催中には祝祭感あふれる特別な演出が加わります。

そのほか、25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場します。周年の幕開けの一部期間では、東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルも開催され、ゲストの皆さまを祝祭の旅へと誘います。また、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや25周年ならではのダッフィー＆フレンズのスペシャルグッズが登場します。東京ディズニーシー25周年をお祝いするさまざまなプログラムで、皆さまもジュビリーブルーを身にまとい、心きらめく祝祭をめぐる旅をお楽しみください。

添付資料

【エンターテイメントプログラム】

「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」

公演場所：メディテレーニアンハーバー

公演時間：約20分（1日1～3回）

メディテレーニアンハーバーでは、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に盛り上がるセレブレーションを実施します。

特別な装飾が施された船に乗って登場したミッキーマウスたちが、みんなでお祝いしようと呼びかけると、陸上にも東京ディズニーシーおなじみのディズニーの仲間たちが登場し、楽しく華やかなお祝いでゲストの皆さまと一緒に盛り上がります。みんなで一緒に東京ディズニーシーの25周年をお祝いしましょう。

「ダンス・ザ・グローブ！」

公演場所：アメリカンウォーターフロント

「ウォーターフロントパーク」

公演時間：約25分（1日2～4回）

アメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、この期間だけの特別な舞台が準備され、ミッキーマウスがお届けする世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」を公演します。

さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露します。

ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルやディズニー映画『ベイマックス』のヒロも登場し、一緒にお祝いします。

さらにアニバーサリーイベント開催期間中には、ショーのフィナーレでミッキーマウスたちが25周年の衣装で登場し、華やかな演出とともに盛り上げます。

※「ウォーターフロントパーク」は三井不動産株式会社が提供しています。

※各エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります。

【デコレーション/環境演出】

“スパークリング・ジュビリー”をテーマに、パーク一帯がきらめくジュビリーブルーで彩られます。エントランスの目の前にある東京ディズニーシーのシンボル「ディズニーシー・アクアスフィア」の周りや、奥に続くミラコスタ通りでは、特に華やかなデコレーションを施してゲストをお迎えします。きっと、ゲストはパークに一歩足を踏み入れたときから、そのきらめきに心が躍ることでしょう。その先に広がる各テーマポートでもジュビリーブルーの彩りが添えられ、25周年の祝祭感は続きます。

また、夜のメディテレーニアンハーバーでは、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)の壁面に映像が映し出され、25周年のテーマソングにのせたきらめきに溢れた世界が広がり、25周年の夜を彩ります。

(C)Disney