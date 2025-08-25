株式会社truestar、エンジニア発信の舞台をZenn Publicationへ移行し本格稼働～個人の成長と企業の知見を両立する新たな発信拠点～

株式会社truestar



データアナリティクスの専門企業である株式会社truestar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤 俊久仁、以下、truestar）は、エンジニアによる技術発信をさらに活性化するため、技術系ブログ投稿の場を「Zenn Publication」へ移行し、本格運用を開始しました。Zennの特性を活かし、個人の発信力と会社のナレッジ蓄積を両立します。

投稿メディアの発信方針について

これまで当社では「truestar Blog（旧Tableau-id Press -タブロイド-）」にて幅広いテーマの記事を発信してまいりましたが、今後は発信内容を整理し、以下の方針に基づいて展開してまいります。

技術系ブログ：Zenn Publication

組織文化や社内イベント：truestar Blog（旧Tableau-id Press -タブロイド-）

すでにZenn Publicationにおいて複数の技術記事を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

技術ブログはこちら :https://zenn.dev/p/truestar



Zenn Publication開設の背景

今回の移行は、エンジニアメンバーがより主体的かつ楽しく発信できる環境を整えることを目的としています。

Zennはテックブログのプラットフォームとして広く活用されており、記事は執筆者の個人アカウントに紐づくため、会社を離れた後も執筆者の資産として残ります。

この仕組みによって、エンジニア個人のモチベーション向上や、長期的かつ継続的な情報発信につながると考えています。



今後の展望

今後も、truestarの取り組みや技術的な知見を多くの方に届けられるよう、記事の発信を継続してまいります。引き続き、truestarの技術ブログおよび文化発信にご期待ください。



株式会社 truestarについて

株式会社truestarは、「データと技術で意思決定を加速する」をミッションに掲げ、企業のデータドリブンな意思決定を支援するプロフェッショナル集団です。データアナリティクスの専門企業として10年以上の実績を有し、製造業、物流、小売、飲食、広告など多様な業界において、データエンジニアリング・データ可視化・データサイエンス・トレーニング等のソリューションを提供しています。特にTableau、Snowflake、Dataikuなどのモダンなデータテクノロジーを活用した支援に強みを持ち、現在では大手企業を中心に約80社への導入実績を誇ります。また、自社開発のオープンデータバンク「Prepper Open Data Bank（PODB)」をはじめとしたデータプロダクト展開や、ユーザーコミュニティ・イベントを通じた人材育成にも注力しています。

会社名 ： 株式会社truestar

代表者 ： 代表取締役 藤 俊久仁

設立 ： 2015年5月

所在地 ： 東京都渋谷区東3丁目9-19 VORT恵比寿maxim 8F

公式サイト： https://truestar.co.jp/

各種ソリューションのお問い合わせ（営業直通）：sales@truestar.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ（マーケティング直通）：marketing@truestar.co.jp