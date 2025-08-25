明日に栄養を与える: 世界の動物栄養市場の動向 - 2025 年
飼料の栄養価を高め、動物の健康にプラスの影響を与えるために、穀物、作物、サイレージ、残留物、化合物、製剤などの成分以外の動物栄養が飼料に添加されます。動物の肉や製品（乳製品や卵など）に対する需要が増え続ける中、家畜の飼育者は大きな負担にさらされており、家畜の生産性の向上を確保することを余儀なくされています。
世界の動物栄養市場規模は、2023年に240億米ドルと評価され、2024年の257億米ドルから2032年までに429億米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に6.5%のCAGRで成長する見込みです。
市場が成長している理由
最大の要因の 1 つは、世界的なタンパク質消費量の急増です。特に新興国では、人口が拡大し、所得が増加するにつれて、肉、乳製品、卵などの動物由来タンパク質の需要は増加し続けています。これにより、生産性を向上させる栄養豊富で効率的な飼料配合の必要性が高まっています。
もう一つの成長触媒は、飼料添加物の革新です。アミノ酸、酵素、ビタミン、ミネラルなどの製品は、家畜の飼料にますます取り入れられています。これらの添加物は消化を改善し、免疫力を強化し、全体的な成長速度を高めます。特にアミノ酸は、動物の健康において重要な役割を果たすため、主要セグメントとして浮上しています。
持続可能性と動物福祉への注目 も業界を形成しています。消費者と規制当局は環境に優しいソリューションを推進しており、植物由来の添加物、微細藻類由来の栄養素、抗生物質を含まない飼料オプションの開発につながっています。
動物栄養市場セグメント分析
世界の動物栄養市場は、タイプ、栄養タイプ、種、用途、地域によって区分される。
● タイプに基づいて、市場は独立栄養と従属栄養に分類されます。
● 栄養素の種類に基づいて、市場は抗酸化物質、アミノ酸、ビタミンとミネラル、薬用飼料添加物、その他に分類されます。
● 種別では、市場は家禽、反芻動物、水産養殖、豚、その他に区分される。
● 用途別では、市場は獣医師、動物飼料メーカー、家庭、農場、その他に区分される。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
地域およびセグメントの洞察
アジア太平洋地域は 現在、急速な人口増加、食肉消費量の増加、畜産の増加に牽引され、市場をリードしています。中国、インド、ベトナムなどの国々は、需要を満たすために高度な動物飼料ソリューションに多額の投資を行っています。北米もこれに続き、特に家禽や水産養殖向けの特殊な栄養製品に対する強い需要があります。
製品カテゴリー別では、アミノ酸が圧倒的で、ビタミン、酵素、脂質、ミネラルがそれに続く。家禽飼料は、生産サイクルが速く、世界的な需要が高いため、依然として最大の消費者セグメントです。しかし、水産養殖や豚の栄養学でも、高度な飼料配合が急速に採用されています。
動物栄養市場のトッププレーヤーの企業概要
● カーギル社（米国）
● Nutreco N.V. （オランダ）
● オールテック（米国）
● Charoen Pokphand Foods PCL（タイ）
● BRF S.A.（ブラジル）
● Land O'Lakes, Inc. （米国）
● ADM Animal Nutrition（米国）
