「オッズパークpresentsガールズデイ 2025 in 帯広競馬場」を開催しました！

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」（https://www.oddspark.com/）を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、2025年8月23日（土）にばんえい競馬、ガールズケイリン、オートレースの認知拡大を図るとともに、それぞれの魅力を発信し、新たな「ファンづくり」を目的としたコラボイベント「オッズパークpresentsガールズデイ 2025 in帯広競馬場」（協力：公益財団法人JKA）を開催しました。

■ガールズケイリン選手、オートレース女性選手たちが帯広競馬場に登場！

・トークショーやサイン会などでファンと選手が交流

イベントでは、ガールズケイリンの神戸 暖稀羽（かんべ ののは）選手と藤田 まりあ（ふじた まりあ）選手、オートレースの北市 唯（きたいち ゆい）選手と桝崎 星名（ますざき せな）選手によるスペシャルトークショーを実施しました。トークショーでは、ガールズケイリンチーム、オートレースチームがそれぞれに聞いてみたいことを中心にトークを繰り広げ、さらにはばんえい競馬に初挑戦したエピソードで盛り上がるなど、各競技のファンが楽しめるイベントとなりました。

また、会場内のオッズパークブースに、ガールズケイリンとオートレースの女性選手4名が登場し、来場したファンと直接交流しました。写真撮影やサイン会を通じて、普段のレースでは見ることのできない選手たちの姿を間近に感じることができる機会となりました。

・ステージイベント「ばんえいカラオケ」に帯広市出身の

演歌歌手・さくらまやさんが登場！

ステージ上でどなたでも参加して歌を披露できる「ばんえいカラオケ」が帯広競馬場に登場しました！「ばんえいカラオケ」には総勢16組ののど自慢が挑戦し、次々と好きな曲を披露しました。さらに、帯広市出身の演歌歌手 さくらまやさんがスペシャルゲストとして登場し、カラオケの審査員を務めました。活気溢れる雰囲気のなか、さくらまやさんに加え4名の選手もステージに上がって楽曲を披露し、会場を大いに盛り上げました。

・メインレースの表彰式に、選手4名がプレゼンターとして登壇！

オッズ・パークが協賛したメインレースの表彰式には、ガールズケイリン選手、オートレース女性選手が登壇し、プレゼンターを務めました。

・イベントフォトギャラリー

そのほか、ガールズケイリンやオートレースのフォトパネルを設置したフォトブースや、夏祭り気分を楽しめる縁日イベントも実施し、帯広競馬場を盛り上げました。

■イベント概要

イベント名：「オッズパークpresentsガールズデイ 2025 in 帯広競馬場」

開催日時 ：2025年8月23日（土）午前11時

開催場所 ：帯広競馬場（北海道帯広市西13条南9丁目）

■ガールズケイリン選手プロフィール

神戸 暖稀羽（かんべ ののは）124期/所属：函館競輪場藤田 まりあ（ふじた まりあ） 116期/所属：大宮競輪場

■オートレース女性選手プロフィール

北市 唯（きたいち ゆい） 37期/所属：浜松オートレース場桝崎 星名（ますざき せな） 34期/所属：浜松オートレース場

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社で、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営し、全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に係る投票券の販売を受託。予想情報・レース映像などの各種コンテンツの無料提供や、会員登録時に選択可能な多数の決済銀行との提携があり、初めて公営競技のインターネット投票サービスを利用する方にとって、利用しやすいサービスを提供している。インターネット投票サービスによる投票券の販売を通じ、新しい公営競技ファンの開拓ならびに投票券の売上拡大を推進し、収益の一部を畜産振興や地域産業振興等、幅広い分野に役立てることで、地域活性化に貢献していく。





【「オッズパーク」サービスサイト】

-スマートフォン ：https://sp.oddspark.com/

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-パソコン ：https://www.oddspark.com/



