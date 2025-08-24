WESSION FESTIVAL 2025出演アーティスト一斉解禁！WEST.による音楽番組″WESSION″#4はLucky Kilimanjaro、#5は石原慎也 (Saucy Dog)が出演！

株式会社WOWOW

10月12日（日）、13日（月・祝）に大阪・万博記念公園で開催されるWEST.初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」の出演アーティストが一斉解禁。12日（日）はアイナ・ジ・エンドに加えSaucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、13日（月・祝）はMONGOL800、wacciに加えウルフルズ、eill 、Little Glee Monsterの出演が決定した。WOWOW加入者限定のオフィシャルWOWOW先行抽選（イープラス）は8/24（日）22:00～9/7（日）23:59まで、SMBC Olive会員限定のOlive先行抽選（イープラス）は9/3（水）21:59まで受付中。（新規開設の方も対象！）チケット情報の詳細はオフィシャルホームページをご確認いただきたい。

さらに、6月よりスタートしたマンスリーレギュラー番組「WESSION」の第4回、第5回のゲストも決定。第4回には「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場。ボーカル・熊木が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲をセッションする。第5回には瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原も番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲でWEST.とセッションする。さらに最終回ということでWEST.からスペシャルプレゼントも！

なお、「WESSION FESTIVAL 2025」オフィシャルグッズはHMV&BOOKS online/@Loppiで8/25（月）18:00から受付開始となる。こちらも是非ご注目いただきたい。

＜イベント情報＞

公演名：WESSION FESTIVAL 2025

公演日時：10/12（日）、10/13（月・祝）11:00開場／13:00開演／20:00終演予定

会場：大阪・万博記念公園 東の広場 https://www.expo70-park.jp/

【出演アーティスト】※五十音順 ※タイムテーブル後日発表

両日出演：WEST.

10/12（日）：アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター / Lucky Kilimanjaro ...and more!!

10/13（月・祝）：ウルフルズ / eill / MONGOL800 / Little Glee Monster / wacci

スタンディング（ブロック指定）

10/12（日）1日券 15,000円（税込）

10/13（月・祝）1日券 15,000円（税込）

※万博記念公園入園料込み

※小学生以上チケット必要

※未就学児は保護者同伴に限り保護者1名につき1名まで入場可、但しエリア制限あり。

オフィシャルWOWOW先行（イープラス）※WOWOW会員限定抽選

受付期間： 8/24（日）22:00~9/7(日)23:59

チケット情報・詳細：https://www.wowow.co.jp/event/wession/

SMBC Olive会員限定チケット2次先行（イープラス）※Olive会員限定抽選

受付期間：8/16（土）18:00～9/3（水）21:59

受付URL：https://eplus.jp/wessionfestival_olive2/

オフィシャルグッズ販売スケジュール

・事前通販（自宅配送・ローソン店頭受取）

8/25（月）18:00～9/7（日）23:59

・事前通販（会場受取）

9/26（金）18:00～10/5（日）23:59

受付URL： https://img.hmv.co.jp/cont/online/WESSIONFES2025/

主催：WESSION FESTIVAL 2025 実行委員会

協賛：SMBC Olive

協力：STARTO ENTERTAINMENT / ELOV-Label

制作運営：WOWOW / HANDS ON ENTERTAINMENT / リバティ・コンサーツ

特設サイト：https://www.wowow.co.jp/event/wession/

公式X:https://x.com/WESSION_WEST

公式Instagram：https://www.instagram.com/WESSION_WEST/

＜番組情報＞

WOWOW×WEST. "WESSION"（全5回）

#4 Lucky Kilimanjaro

9月28日（日）午後7:00 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

第4回のゲストには「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場。

ボーカル・熊木が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲を披露する。WOWOWならではのセッションとトークをお届け。

#5 石原慎也（Saucy Dog）

10月放送・配信予定

第5回のゲストには瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原が番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲をWEST.とセッション。さらに最終回ということでWEST.からスペシャルプレゼントも！

#1 MONGOL800

9月20日（土）午前0:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#2 wacci

9月20日（土）午前0:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#3 アイナ・ジ・エンド

9月20日（土）午前1:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

※#1～5の全番組放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信

