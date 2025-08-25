NVIDIA、分散データーセンターを接続しギガスケール AI スーパーファクトリーを実現する Spectrum-XGS Ethernet を発表

NVIDIA

カリフォルニア州パロアルト - Hot Chips - 2025 年 8 月 22 日 - NVIDIA は本日、分散型データセンターを統合し、ギガスケールの AI スーパーファクトリーを実現するスケーラブル技術「NVIDIA(R) Spectrum-XGS Ethernet」を発表しました。

AI の需要が急増する中、個々のデータ センターは単一の施設内での電力と容量の限界に直面しています。これを拡張するには、単一の施設を超えるスケールアウトが必要ですが、既存のイーサネットネットワークインフラでは遅延とジッターが高く、パフォーマンスが予測不可能という制約を受けてしまいます。

Spectrum-XGS Ethernet は、NVIDIA Spectrum-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) Ethernet プラットフォームに追加された画期的な技術であり、スケール アクロス インフラを導入することで、これらの制約を解消します。Spectrum-XGS Ethernet は、スケールアップとスケールアウトを超えた AI コンピューティングの第 3 の柱として機能し、その非常に優れたパフォーマンスとスケールを拡張することで、複数の分散されたデータ センターを相互に接続して、ギガスケールのインテリジェンスを可能にする大規模な AI ファクトリーを形成するように設計されています。

NVIDIA の創業者/ CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「AI 産業革命が到来し、大規模な AI ファクトリーは不可欠なインフラです。NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet により、スケールアップとスケールアウトの機能にスケール アクロス機能を追加し、都市、国、大陸を超えてデータ センターを巨大なギガスケールの AI スーパーファクトリーに接続することが可能になりました。」

Spectrum-XGS Ethernet は、Spectrum-X プラットフォームに完全に統合されており、データ センター施設間の距離に対してネットワークを動的に適応させるアルゴリズムを搭載しています。

距離に応じて高度に自動調整される輻輳制御、精密な遅延管理、エンドツーエンドのテレメトリを搭載した Spectrum-XGS Ethernet は、NVIDIA Collective Communications Library(https://developer.nvidia.com/nccl)（NCCL）の性能を約 2 倍に向上させ、マルチ GPU とマルチノード通信を高速化し、地理的に分散した AI クラスター全体で予測可能なパフォーマンスを実現します。その結果、長距離接続に対して完全に最適化され、複数のデータ センターを単一の AI ファクトリーとして運用することが可能になります。

ハイパースケール分野の先駆者で、新たなインフラを採用する企業には CoreWeave が含まれ、同社は Spectrum-XGS Ethernet でデータセンターを接続する最初の企業の一つとなります。

CoreWeave の共同創業者兼 CTO である Peter Salanki 氏は次のように述べています。「CoreWeave のミッションは、あらゆる場所のイノベーターに最も強力な AI インフラを提供することです。NVIDIA Spectrum-XGS を採用することで、当社のデータ センターを単一の統合スーパーコンピューターに接続し、顧客にギガスケールの AI へのアクセスを提供できるようになりました。これ により、あらゆる業界で画期的な進歩が加速されます。」

Spectrum-X Ethernet ネットワーキング プラットフォームは、世界最大の AI スーパーコンピューター(https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/press-releases/2024/spectrum-x-ethernet-networking-xai-colossus/)を含むマルチテナントのハイパースケール AI ファクトリーに、市販のイーサネットと比較して 1.6 倍の帯域幅密度を提供します。NVIDIA Spectrum-X スイッチと NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/products/ethernet/supernic/) で構成されており、AI の未来を構築する企業にスムーズな拡張性、超低遅延、画期的なパフォーマンスを提供します。

本発表は、NVIDIA Spectrum-X や NVIDIA Quantum-X シリコン フォトニクス ネットワーク スイッチ(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-spectrum-x-co-packaged-optics-networking-switches-ai-factories/)を含む NVIDIA のネットワーキング イノベーションの発表に続くものです。これにより、AI ファクトリーはサイト間で数百万台の GPU が接続されるとともに、エネルギー消費と運用コストが削減されます。

提供状況

NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet は、NVIDIA Spectrum-X Ethernet プラットフォームの一部として現在利用可能です。

Spectrum-XGS Ethernet の詳細については、Hot Chips(https://www.nvidia.com/en-us/events/hot-chips-conference/) にてご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 8 月 22 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-introduces-spectrum-xgs-ethernet-to-connect-distributed-data-centers-into-giga-scale-ai-super-factories)の抄訳です。

