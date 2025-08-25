こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】人や動物をモチーフにカラフルでポップな作品を手掛けるイラストレーター、John Danonによる関西初の個展「DAY TO DAY」を9月2日（火）より開催。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都髙島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、イラストレーターJohn Danonの関西初個展「DAY TO DAY」を2025年9月2日（火）～9月29日（月）の期間に５Fアートウォールにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49341-1626000821.html
概要
イラストレーターのJohn Danon （ジョン・ダノン）は、人や動物などをモチーフにカラフルでポップな作品を手掛け、ファッション誌の挿絵や広告、WEBなどの媒体で幅広く活動を続けています。昔の映画のワンシーンのような、日常のひとコマを切り取った作品は、パステル調の色合いと相まって、優しく温かな風合いが特徴です。
本展は、7月に東京・高円寺にて開催された個展「DAY TO DAY」の巡回展で、関西では初めての個展となります。東京での展示作品に加えて、京都での展示に向けて描き下ろされたキャンバス作品の新作も合わせて展示します。そのほか、ポストカード、キーホルダー、マグカップ、Tシャツなどのグッズや、一点ものの粘土作品も販売します。
プロフィール
John Danon（ジョンダノン）
山形県出身のイラストレーター。雑誌の挿絵、ロゴ、広告、似顔絵、グッズデザインなどを手がける。カラフルかつポップな色使いで、人物や動物のイラストを中心に制作。
展覧会・イベント歴
2023年 グループ展「Daily＃5」（MOUNT tokyo、東京）
2024年 初個展「PEOPLE ＆ DOGS」（yumeno gallery kichijoji、東京）
2025年個展「DAY TO DAY」（BLANK KOENJI、東京）
その他
2025年 「つづくつなぐマーケットvol.8」（日本橋髙島屋、東京）
2025年「LOVE MOTHER ART」似顔絵ワークショップ開催（S-PAL仙台、宮城）
2025年ondo GOODS MARKET
2025年NASU FARM VILLAGE ドッグイベント（栃木）
2025年 わんちゃんフェア（TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE、大阪）
2025年SHIBUYA DESIGNERS MARKET（東京）
2025年guesthouse YAWNYAWN展示（福井）
2025年「つづくつなぐマーケットvol.9」（日本橋髙島屋、東京）
販売について
展示作品は、9月2日（火）10：00より店頭にて販売開始。
アートのECプラットフォーム「OIL」では9月2日（火） 10：00～9月29日（月）23：59の期間に販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131
展示詳細
「DAY TO DAY」
会期｜2025年9月2日（火）～9月29日（月）
時間｜10：00～20：00
会場｜京都 蔦屋書店 5F アートウォール
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/49341-1626000821.html
京都 蔦屋書店
京都髙島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00～20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00～22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp