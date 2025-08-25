ＵＴグループ、当期純利益の30%を原資に派遣社員へ自社の株式を交付する独自のポイントプログラムを運用開始

ＵＴグループ、当期純利益の30%を原資に派遣社員へ自社の株式を交付する独自のポイントプログラムを運用開始