WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOとNEW ERA(R)によるMLBカスタムモデルを8月27日(水)より発売

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、＜NEW ERA(R)(ニューエラ)＞との新作コラボレーションアイテムを2025年8月27日(水)よりWILDSIDE オンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、阪急メンズ東京ヨウジヤマモトにて発売します。

【WILDSIDE オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

NEW ERA(R)との新作コラボ―レーションでは、MLB（メジャーリーグ・ベースボール）とのカスタムモデル4型が登場します。

NEW ERA(R)のカーブドバイザーキャップ新型9THIRTY(TM)をベースに、ヨウジヤマモト社の代表的な素材であるウールギャバジンで仕立てました。クラウンのフロント部分には、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、シカゴ・ホワイトソックスの4球団のロゴを立体感のある刺繍で表現し、その刺繍や左側に配されたNEW ERA(R)のフラッグロゴを含めた全ての要素を、WILDSIDEのコンセプトカラーである黒で統一した特別仕様です。

クラウンがやや深めになり、バイザーも大きめになった新型9THIRTY(TM)は、頭によりフィットした被り心地を実現しました。アジャスターでのサイズ調整が可能でユニセックスに着用できるアイテムです。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE×NEW ERA(R) 9THIRTY(TM) New York Yankees BLACK GABARDINE CAP (https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-H22-100-1-03/)

13,200円(税込) サイズ：フリー

WILDSIDE×NEW ERA(R) 9THIRTY(TM) Los Angeles Dodgers BLACK GABARDINE CAP(https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-H21-100-1-03/)

13,200円(税込) サイズ：フリー

WILDSIDE×NEW ERA(R) 9THIRTY(TM) San Diego Padres BLACK GABARDINE CAP (https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-H23-100-1-03/)

13,200円(税込) サイズ：フリー

WILDSIDE x NEW ERA(R) 9THIRTY(TM) Chicago White Sox BLACK GABARDINE CAP (https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-H20-100-1-03/)

13,200円(税込) サイズ：フリー

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × NEW ERA(R) Collaboration Collection

▼発売日：8/27(水)

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より販売開始

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・ヨウジヤマモト 阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp (https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼Official X：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Official アプリ(https://yappli.plus/wildside-app)