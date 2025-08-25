俳優・菊川怜氏、社外取締役就任に関するお知らせ

株式会社Enjin

株式会社Enjin（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田幸大、証券コード：7370、以下「当社」）は、2025年8月22日開催の定時株主総会において、俳優の菊川怜（きくかわ れい）氏を社外取締役として選任いたしました。

菊川氏の多様な経験と高い見識を経営に活かし、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

就任の目的・狙い

私たち株式会社Enjinは、社会の役に立つ立派な人間を一人でも多く輩出する」ビジョンのもと、中小・ベンチャー企業を中心にPR・広報支援サービスを提供してまいりました。

この度、当社の持続的な成長と企業価値のさらなる向上を実現するため、経営における意思決定の多様性と客観性を担保し、監督機能を強化することが不可欠であると考えております。

こうした背景から、俳優として多方面でご活躍されるだけでなく、長年にわたりメディア業界で築いてこられた幅広い人脈や豊富な経験、情報発信に関する知見を有していることから、当社のメディアエージェンシー機能の強化に資するとともに、女性ならではの視点から中立的かつ客観的な立場から当社の経営に貢献いただけることを期待して菊川怜氏を社外取締役として選任することといたしました。

経歴

菊川 怜（きくかわ れい）

略歴

・1998年 ファッション誌、専属モデルに起用

・1999年以降 TVドラマ、映画、CM、報道番組、舞台など多数出演（現職）

・2002年 NTV系ワイドショーメインキャスター

・2012年7月 FNS系情報番組サブ司会

株式会社Ｅｎｊｉｎ

当社は、「あらゆる価値を可視化する」ことをミッションとして、社会全体の幸福度を高めていけるよ うなサービスの提供していくために、メディアを活用したブランディングを通じて企業価値を高める PR コンサルティングサービスや、クライアント企業等とメディアをつなぐPRプラットフォームサー ビスを提供する PR 事業を展開しております。創業来のクライアント数は 6,000 社（2025 年 2 月末時 点）を超え、日本全国地域を問わず、様々な業種・業界の企業・医療機関に向けてサービスを提供して おります。



■ 所在地 ：東京都中央区銀座５丁目 13 番 16 号

■ 代表者 ：代表取締役社長 本田 幸大

■ 証券コード ：東京証券取引所グロース市場 7370

■ ホームページ ：https://www.y-enjin.co.jp/