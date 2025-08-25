青森県、シャープ、明治など全16ブースが決定！9/12-13開催「Commune Marche in Summer」

コミューン株式会社

コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、2025年9月12日(金)・13日(土)に開催される、初の合同ファンミーティングイベント「Commune Marche in Summer」（#コミュマル）の第三弾出展企業として、青森県、CityCamp株式会社、シャープ株式会社、株式会社ニューオークボ、株式会社明治、株式会社ヤガイ、株式会社やまやコミュニケーションズが決定したことをお知らせいたします。

なお、これまでにENEOSホールディングス株式会社、大島椿株式会社、カルビー株式会社、東洋アルミエコープロダクツ株式会社、株式会社LIXIL、梅乃宿酒造株式会社、株式会社カティグレイス、株式会社かりゆしインターナショナル、ベースフード株式会社の出展が決定しています。

本イベントでは、ジャンルを超えた複数の企業コミュニティが一堂に会します。日頃オンラインで交流するファンと企業、ファン同士がリアルの場で融け合うことで、新たな関係性や価値が生まれることを目指します。さらに、一般来場者に開かれたイベントにすることで、企業の既存ファンのみならず、新たなファン層とのつながりも目指します。

「Commune Marche in Summer」開催概要

イベント名：Commune Marche in Summer

開催日時：2025年9月12日(金) 12:00～20:00、9月13日(土) 10:00～17:00 ※雨天決行・荒天中止

会場：EASE目黒-Old Avenue-（東京都品川区西五反田3-1-2）

アクセス：目黒駅西口 徒歩5分

参加方法：Peatixにて申込み https://commune-marche.peatix.com

参加費用：無料

主な内容：

- ブランド・コミュニティによるブース出展- 会場限定グッズの販売- ブランド・コミュニティとファンが交流するファンミーティング

主催：コミューン株式会社

ハッシュタグ：#コミュマル

第三弾出展企業のご紹介

※五十音順

■青森県

コミュニティ名：青森びいき

URL：https://aomori-tourism.com/aomori-fan(https://aomori-tourism.com/aomori-fan)

「青森びいき」は、青森県の話題に特化したファンコミュニティです。青森ファンの方はもちろん、青森がちょっと気になっている方、青森のグルメや、歴史・文化、自然などに精通した第一線の方が一緒に集まり、青森の感動や驚きをシェアし合って、青森びいきな人を増やしていくことを目的としています。

■CityCamp株式会社

コミュニティ名：CityCamp Club

URL：https://citycampclub.commmune.com/(https://citycampclub.commmune.com/)

「CityCamp Club」とは、クラフトコーラ「OFF COLA (オフコーラ) 」を手掛けるCityCampが運営する、都市とキャンプのカルチャーを融合させたコミュニティBAR「CityCamp（シティーキャンプ）」のオンラインコミュニティです。初めてCityCampの店舗に来た方も普段からお越しいただいている方も楽しんでいただけるよう、様々なコンテンツを用意しています。店舗への来店の際はログインする度にポイントが付与され、ポイントに応じて店舗からのプレゼントもご用意しています。

■シャープ株式会社

コミュニティ名：ホットクック部

URL：https://hotcook.commmune.com/(https://hotcook.commmune.com/)

「ホットクック部」は、ホットクックの公式ファンコミュニティです。「初心者におすすめ」「発酵・低温調理」などのカテゴリに分れた、ホットクック活用レシピの情報を得ることができます。また、お手入れや使い方に関する相談や、作った料理の投稿、フリートークを楽しむ場としても活用いただけます。

■株式会社ニューオークボ

コミュニティ名：Pasta Garden

URL：https://pastagarden.newokubo.co.jp/(https://pastagarden.newokubo.co.jp/)

「Pasta Garden」は、パスタ好きのみなさんにオンライン上で楽しく語り合っていただけるオンラインコミュニティサイトです。美味しいパスタの食べ方など、パスタに関する投稿ができるほか、工場見学等のイベントやニューオークボの最新NEWSや商品情報をご覧いただけます。

■株式会社明治

コミュニティ名：フラクトオリゴパーク

URL：https://meijifructo.commmune.com/(https://meijifructo.commmune.com/)

「フラクトオリゴパーク」は、”おいしく、たのしく！ココロ・カラダ喜ぶ毎日を。”をテーマに、腸活を通じて人生の充実を目指すオンラインコミュニティです。メンバーは日々の腸活体験やフラクトオリゴ糖（※1）に関する情報交換を活発に行っています。

※1 フラクトオリゴ糖： たまねぎやバナナなどの野菜や果物に含まれる体に優しい糖質。胃や小腸で消化・吸収されずに大腸まで届き、善玉菌のエサとなるプレバイオティクス成分で、腸内フローラを改善しておなかの調子を整える。砂糖より低カロリーで自然な甘みを持つため、砂糖代替としても利用される。

■株式会社ヤガイ

コミュニティ名：おやつカルパスクール

URL：https://calpasfan.yagai.net/(https://calpasfan.yagai.net/)

「おやつカルパスクール」とは、おやつカルパスをもっともっと楽しむためのオンラインコミュニティです。おやつカルパスやおやつパンダ、ヤガイ商品を愛する方々が集まってお気に入りのカルパスについて語り合ったり、カルパスのアレンジレシピをシェアしたりすることができるほか、ヤガイからの限定情報もお楽しみいただけます。

■株式会社やまやコミュニケーションズ

コミュニティ名：わいわいやまや

URL：https://yamayafan-community.com/(https://yamayafan-community.com/)

「わいわいやまや」とは、おいしいものを探求し、おいしいものを愛するみなさんと「おいしいものへの愛をゆる～く語り合える」オンラインコミュニティです。「やまや」の商品や「もつ鍋やまや」を始めとした、やまやの飲食店舗に関する投稿をお楽しみいただける、通称「や活（やまや活動）」のほか、イベント情報や特別コンテンツの閲覧、レシピなどを共有し、やまやファンの皆さま同士での交流をお楽しみいただけます。

取材のご案内

「Commune Marche in Summer」は、事前段階から当日までご取材いただけます。

ご取材を希望されるメディアの方は、お手数ですが、取材申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgJj0sPSBA5FY-Du8h0-xwdFy_M_XZkpPE0q_daLhi99Ofg/viewform)より事前申込をお願いいたします。

Commune（コミューン）について

コミューン株式会社が提供するコミュニティサクセスプラットフォームです。 あらゆる組織とひとのコミュニケーションをなめらかにするコミュニティづくりを、立ち上げから活性化までトータルでサポートします。

3分でわかるCommune（顧客向けコミュニティ）

https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/

3分でわかるCommune for Work（社内向けコミュニティ）

https://commune.co.jp/wp/3_communeforwork/

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」の開発・提供

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

会社サイト：https://communeinc.com/ja