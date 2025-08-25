尿がん検査「マイシグナル(R)︎」、検査導入医療機関数、1,500軒突破！

Craif株式会社

Craif株式会社（所在地：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下 Craif）が提供する尿がん検査「マイシグナル(R)︎」について、2025年4月時点で1,000軒だった導入医療機関数は、8月14日時点で1,500軒を突破いたしました。

Craifは今後も、がん治療最適化に向けた新しい取り組みを広く届けることで、当社のミッションである“人々が天寿を全うする社会の実現”に挑戦してまいります。

「マイシグナル」は、2022年2月のサービス開始以来、全国の総合病院、健診施設、クリニックなど、全国47都道府県のさまざまな医療機関に導入されてきました。開始から約3年が経過し、人間ドックや巡回健診、企業健診への組み込みなどで活用が進んでいます。この度、医療機関向けのHPもリニューアルし、導入事例などの記事を順次公開しております。

▼「マイシグナル」導入をご希望の医療機関向けHPはこちら

https://misignal.jp/for-medical

■医療機関に導入いただいている背景

Craifは、地理的な制約により検診率が低い地域における疾患の早期発見・早期治療を目指し、行政や大学と連携したプロジェクトを実施しています。その結果、実際に「マイシグナル」を通してステージ0の肺がんを発見(*1)することができました。導入医療機関には、下記のような導入理由に加え、このような社会課題への取り組み姿勢を評価いただいております。

・地理的な制約により検診率が低い地域で検診率を上げるための取り組みをしている

・実際に「マイシグナル(R)︎」を通してステージ0の肺がんが発見された(*2)

・すい臓がんの早期発見に関する論文(*2)等のエビデンス面が評価されている

・特別な設備や人材を必要とせず提供できる

Craifは今後も、医療機関にも受検者にも負担が少ない検査として「マイシグナル(R)︎」を推進し、がんの早期発見や早期治療に貢献してまいります。

▼「マイシグナル」導入医療機関一覧はこちら(*3)

（https://misignal.jp/medical/ )



*1「マイシグナル・スキャン」を用いた肺がんステージ0の早期発見事例詳細はこちら

（https://misignal.jp/article/toc-review-scan-003）

*2.2024年11月12日 Lancetの姉妹紙（eClinicalMedicine）に掲載。詳細はこちら

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000041883.html）

*3.HPに掲載許諾をいただいている医療機関のみ表示



■ 導入いただいている医療機関の声（抜粋）

・「実用化の早さ・手軽さ・がん種ごとに結果がわかる」の3点が決め手となりました。リスクが高い部位を特定でき、病院側としても追加検査の方針が明確になるので非常にありがたいですよね。（中日病院 健診センター）

・他のがんリスク検査と比べて、検査精度などにおいてのエビデンスがしっかりしているところが決め手でした。痛みを伴う検査に抵抗がある方にとって、尿検査という非侵襲的な方法が大きな魅力となっています。（丸茂レディースクリニック）



導入事例の詳細については下記をご覧ください。



・中日病院 健診センター

（https://misignal.jp/article/cr-review-scan-001）

・丸茂レディースクリニック

（https://misignal.jp/article/cr-review-scan-003）

・HAL内科・糖尿病内科

（https://misignal.jp/article/cr-review-scan-002）

・医療法人社団成澤会 清水橋クリニック

（https://misignal.jp/article/cr-review-scan-004）

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

■「 マイシグナルシリーズ」について

「マイシグナルシリーズ」は、予防と早期発見につなげる、がんリスク検査です。このシリーズはマイクロRNA×AIでがんリスクを高精度に評価する検査「マイシグナル・スキャン」、より手軽にがんリスクを評価する検査「マイシグナル・ライト」、がんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」、DNAダメージをモニタリング・予防につなげる検査「マイシグナル・チェック」で構成されています。どの検査も尿やだ液を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。4つの検査を通じて、自らの体質的なリスクを知り、日々のDNAのダメージをモニタリングすることで発症予防をサポート。それでも防ぎきれないがんを早期発見することを一気通貫でサポートし、がんの予防と早期発見を促進することを目指した包括的ながん対策です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

マイシグナルシリーズは医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)︎」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/