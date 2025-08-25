アスエネ代表 西和田、日台スタートアップ国際会議「2025 Japan - Taiwan Innovation Summit」に登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2025年8月25日（月）に開催された「2025 Japan - Taiwan Innovation Summit」のBridging Dayにおいて、代表取締役CEOの西和田が登壇しました。

講演テーマは「M&Aと大企業との連携を通じたサプライチェーン変革と持続可能な社会の実現」です。西和田は、当社がこれまで推進してきたM&A戦略と、三井住友銀行との協業による成果について紹介しました。

登壇内容

当社代表の西和田は、2025年8月25日に開催された「Japan - Taiwan Innovation Summit」において、三井住友銀行との強固な事業連携やM&Aを通じた事業拡大の取り組みを紹介し、スタートアップと大企業の共創によるサステナブル社会の実現に向けた展望を語りました。

講演の中で西和田は、当社がこれまで進めてきたM&A戦略の具体的事例を示し、さらに三井住友銀行（SMBC）との協業を通じて、日本発のスタートアップがどのように大企業との連携を加速させ、社会的インパクトを最大化できるのかについて述べました。「Sustana」事業の統合やグローバル展開を見据えたサプライチェーン変革の支援、そしてスタートアップと大企業の強みを融合させた新たなエコシステムの構築といった取り組みを挙げ、これまでの成果と今後のビジョンを共有しました。

さらに、M&Aを通じて「CO2排出量の見える化」や「ESG経営の推進」を支援してきた事例を紹介し、スタートアップならではの柔軟性とスピード感に、大企業が持つ信頼性や顧客基盤を組み合わせることで、サステナブル社会の実現に貢献できると強調しました。

イベント詳細

「2025 Japan - Taiwan Innovation Summit」は、日本と台湾のスタートアップ、大企業、金融機関、政府関係者が集まり、両国のイノベーション連携を加速させることを目的とした国際会議です。テーマは「Go Big Together」と掲げ、スタートアップのグローバル展開、資金調達、M&A、サプライチェーン変革、そしてサステナビリティ推進など幅広い分野が取り上げられました。

本サミットでは、みずほ銀行 イノベーション企業支援部 M&A統括 担当部長 国仲 邦浩氏や当社代表の西和田が講演を行い、スタートアップと大企業が共創する新たなモデルについて議論を深めました。

また、特別ゲストとして小池百合子東京都知事がVIPスピーカーとして登壇し、東京と台湾のスタートアップ交流の意義や、サステナブル都市の実現に向けた取り組みについて語りました。

さらに、パネルディスカッションやネットワーキングセッションを通じて、両国の起業家や投資家、企業が活発に交流し、新たな協業機会が生まれる場となりました。

イベント概要

イベント名：2025 Japan - Taiwan Innovation Summit-Bridging Day

会場：帝国ホテル 東京2025年8月25日（月）10:00-17:00

形式：ハイブリッド開催(オンライン/オフライン)

主催：Startup Island TAIWAN

WEBサイト：https://togethergobig.jp/jp-main

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・ESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：80億2,700万円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/