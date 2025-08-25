2025年9月1日、Celio株式会社（本社：神奈川県横浜市都筑区北山田、代表取締役：浅井 政浩）は、自社が国内唯一のリセラーを務める「Cerby」社のIDセキュリティ・プラットフォームをより多くの企業顧客にお使いいただけるよう、Cerbyに関するコンサルティングと導入支援を通常の半額で提供する「Cerby導入支援キャンペーン」を開始します。

Cerbyは、分断されたアプリケーションのために構築された唯⼀のIDセキュリティ・プラットフォームであり、APIやSAMLやSCIMのようなプロトコルに対応しないアプリケーションに対する包括的な管理性を情報システム部門に提供します。既存のIDプロバイダ（Okta、Entra IDなど）とシームレスに統合できるCerbyは、シングルサインオン、多要素認証、ライフサイクル管理といった重要なセキュリティ強化をあらゆるアプリケーションに拡張します。Cerbyは、ユーザーのデプロビジョニングやパスワードの継続変更といった重要なタスクを自動化し、セキュリティ強化に係る手作業を削減します。Cerbyにより、情報システム部門はアプリのエコシステムを完全にコントロールできるようになり、セキュリティの盲点をなくし、コスト削減が可能となります。

キャンペーン概要

・名称：Cerby導入支援キャンペーン

・期間：2025年9月1日（月）～12月25日（木）

・内容：Cerbyの導入に関するコンサルティングおよび導入支援費用を通常の半額で提供

・対象：先着5社まで

・キャンペーンサイトURL：https://www.celio.jp/campaign/2025/

＊期間中であっても5社に到達した時点で受付を終了します。

＊最低500ユーザ以上の顧客規模が対象となります。

＊設定するアプリケーション数は、弊社サポートリストに記載の無い未知のものは３つまで、サポートリストに有るものは5つまでとし、それ以上は顧客向けチュートリアルの実施にて対応とします。

＊上記条件については柔軟に対応します。お気軽にお問い合わせください。

会社概要

Celio株式会社は2009年の創業以来、主に米国発のセキュリティ関連ソリューションの国内市場への導入に携わり、近年ではID管理製品に関するコンサルティングと導入支援、および製品選定前のPOC支援を提供しています。

・所在地：神奈川県横浜市都筑区

・代表者名：浅井 政浩

・資本金：1,390万円

・自社サイト：https://www.celio.co.jp/