







中国・浙江省商務庁は、2025年9月10日（水）～12日（金）の3日間、インテックス大阪にて「2025大阪国際ライフスタイルショー／浙江省輸出商品（大阪）交易会」を開催いたします。今年で第18回目を迎える本展示商談会は、中国・浙江省を中心に台湾、インドネシア、タイ、マレーシア、パキスタン、マカオ、日本国内から、OEM・ODMを請け負うメーカーなど約400社が出展。生活雑貨、ファッション雑貨、ファッション、スポーツ＆アウトドア、ペットグッズなど、1,000種類以上のアイテムが一堂に会し、日本各地から仕入れ先やOEM先を探すバイヤー約5,000人が来場いたします。

セミナー、ファッションショーを開催

開催期間中には、最新のトレンドや中国ビジネスに関するセミナーを8本開催。中国市場の最新動向や成功事例を専門家や業界リーダーが徹底解説いたします。また、出展商品をご紹介するファッションショーも開催。詳細プログラムは公式ウェブサイトをご参照ください。

体験型「特別展示エリア」を新設

AI搭載の無人販売車両、ストレス緩和・集中力向上を促す瞑想用座具、玩具用の3Dプリンターなど、「未来の暮らし」と「遊び心と文化の融合」に焦点をあてた特別展示エリアを新設。実物に触れ、体験していただくことが可能です。

開催概要

ご来場方法

本展示会へのご来場は、ウェブからの来場事前登録または招待状の持参が必要です。詳細は公式ウェブサイトにてご確認ください。

出展品（一例）