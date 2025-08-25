SEE SEEより “August Collection for SEE SEE ” が登場

株式会社アーバンリサーチ

2025年8月29日(金)、静岡の挽物技術とアメリカ西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランド「SEE SEE」による “August Collection | for SEE SEE” を、URBAN RESEARCH KYOTOのインショップで販売を開始します。

August Collectionは、毎回即完売を繰り返しているSEE SEE × NEW ERAの新色をはじめ、しわになりにくいナイロン素材のパッカブルシリーズや、機能性を兼ね備えたカットソーなど、猛暑が続く今も外出を心地よくサポートするラインナップ。

パッカブルシリーズは本体に付属している袋に小さく収納ができ、旅行や持ち運びにも便利。ナイロンとコットンを混紡しワッシャー加工を施す事で、シボ感のあるドライタッチとシャリ感を持たせた独特なナイロンを使用している為しわにもなりにくい素材です。

カットソーシリーズは、ポリエステル素材でありながらハリ感のあるコットンライクな表情があり、高い吸水速乾性・UVカット・防透けを兼ね備えた機能素材で快適な着心地となっております。

晩夏のスタイリングにSEE SEEらしいリラックス感と存在感を演出してくれるコレクションです。

また、August Collection for SEE SEE のビジュアルを公開。

“August Collection for SEE SEE”

SEE SEE

伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

【発売日】

2025年8月29日(金)

【販売店舗】

アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

販売方法については下記をご確認ください。

▼発売日の店頭販売について

発売日当日は、店舗にてお並びいただいたお客様を対象に抽選販売を行います。その際、店内へご案内する順序を記載した番号つきの整理券を引いていただきます。なお、この整理券の番号は入店の順序を決めるためのものとなり、ご購入をお約束するものではございません。

ご購入を検討される際は、[1] ～ [3] についての項目、ならびに販売についての注意事項を必ずご確認ください。

[1] 整列

整列場所に整列してお並びいただきます。

※ 整列開始時間前に販売店前に並ぶことを禁止させていただきます。

[2] 抽選

整列順に沿って、店内へのご案内順序を記した整理券を引いていただきます。

※ 整理番号のお渡しはお一人様一枚までとさせていただきます。

配布後は整理券の番号順に整列いただくよう、スタッフがご案内させていただきます。スタッフの指示のもと、整列にご協力を宜しくお願いいたします。

[3] 販売開始時間

販売開始時間に関しては、当日の状況により店舗にて判断させていただきますので、ご了承ください。

※ 整理券を紛失した場合、再発行はできかねます。

販売についての注意事項

・ SEE SEE × NEW ERA（品番：BSMA5-14747092）は8月29日(金)・30日(土)・31日(日)の3日間のみ各色おひとり様1点のみの販売とさせていただきます。

・ キャップ以外の品番に関しては、 お一人様あたりのご購入点数に制限はございません。

・ お客様ご都合による返品・交換は不可とさせていただいております。

・ 商品に欠陥がある場合、または購入内容と異なる場合のみ交換対応を承ります。尚、在庫状況により代替品をご用意できない場合がございます。

・ クーポンなどによるお値引きは対象外です。

・ 本商品に関して、お取り置き・店舗通販・KYOTO店以外へのお取り寄せはお断りします。

・ 当日は整列場所にてご本人確認をさせていただきますので顔写真付き身分証明書（運転免許証、住民基本台帳、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、障がい者手帳）のいずれかを必ずご持参ください。すべて顔写真付き、有効期限内のものに限ります。

・ 入荷数など、商品に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。

・ 近隣にご迷惑がかかるなど、トラブルがあった場合、 販売を中止させていただくことがございます。

・ お並びいただく際の喫煙、飲酒などの行為は、他のお客様へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。

・ 椅子や鞄などの物を使った場所取り、長時間列から離れるなどの行為はご遠慮ください。

・ 店舗内外で金品の受け渡しなどの行為がみられた場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 販売当日の状況により、開店時間を変更、または入場を制限する場合がございます。

・ セールスパーソンの整列などの指示にご協力いただけない場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 上記の販売日時・販売方法およびルールは、事情によりやむを得ず変更する場合がございます。

・ その他、お問い合わせに関しては、販売店舗にて承ります。

・ 店内にてお会計前の当商品をお持ちになっての回遊はご遠慮ください。

＜販売店舗＞

営業時間：平日12:00～20:00、土日祝11:00～20:00

＜整列場所＞

正面出入口

[1] 整列開始時間

11:15～

[2] 抽選開始時間

11:30～