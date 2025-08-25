【防災の日】 備蓄にも最適！水を使わないトイレ ラップポン・サニーが楽天市場『outdoor119』でポイント10倍！！ 車中泊やキャンプに加えて災害時も、1台あると安心！
キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は、災害への備えを考える「防災の日」に合わせ、2025年8月22日から2025年9月1日まで、楽天市場の『ラップポン正規代理店outdoor119』にて、人気商品「ラップポン・サニー」をお得に購入できる『防災の日 ポイント10倍キャンペーン』を実施します。期間中にラップポン・サニーをご購入いただくと、楽天ポイントが10倍になります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 大人気商品のラップポン・サニーが、9月1日の「防災の日」までお得に買えます □■
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328006&id=bodyimage1】
ラップポン・サニーは、水を一切使わずに、排泄物を熱圧着で密封する革新的なポータブルトイレです。
キャンプや車中泊などのアウトドアシーンはもちろんのこと、南海トラフ地震などの大規模災害時の備えとしても非常に有効な製品として注目を集めています。
そんな大人気商品をお得にご購入いただけるのが、この度の『防災の日 ポイント10倍キャンペーン』です。
今だけのチャンスを逃さず、お得に商品をゲットしてください！
商品の詳細はこちら
楽天市場 ラップポン正規代理店outdoor119
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=397011
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ ラップポン・サニーのおすすめポイント ◆
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328006&id=bodyimage2】
【水がいらない設計】
水を一切使わないため、近くに水道設備のない場所でも問題なく使用できます。
排泄物は熱圧着技術で完全に密封されるため、漏れの心配がありません。
【軽量かつコンパクト】
総重量約7.0kgと軽量設計のため、女性やご高齢の方でも簡単に持ち運べます。使用しないときは折り
たたんでコンパクトに収納できます。
【後処理かんたん】
ラップ袋のフィルムはポリエチレン素材を使用しており、焼却しても有害なガスが発生しにくく、環境に配慮しています。使用後は紙おむつと同様に処理可能です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
