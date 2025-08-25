【訂正とお詫び】ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】よりフライトジャケットをイメージしたスタイリッシュなカバーオール【SIVI B3フライトスーツ】が8月18日より発売
2025年8月12日（火）10時に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆様には深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
■2025年8月12日（火）10時配信のプレスリリース
ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】よりフライトジャケットをイメージしたスタイリッシュなカバーオール【SIVI B3フライトスーツ】が8月18日より発売
※訂正内容
■商品の価格について
（誤）価格：12,800円（税抜）
（正）価格：14,800円（税抜）
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はSIVIドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて2025年8月18日から順次販売致します。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327987&id=bodyimage1】
■ SIVI B3フライトスーツ
フライトジャケットB-3をイタグレ専用のスーツにアレンジした防寒ウェア。
イタグレ・ウィペットの線の細さと相反するヘビーデューティなデザイン。
寒がりな子や敏感肌の子を保護するカバーオールタイプのドッグウェアです。
● B-3を本格再現したデザイン
武骨さとスタイリッシュな雰囲気が上手く融合した本格的な１枚。
縫製箇所の上には、補強のためにレザーパイピングを施しました。縫製を隠すことでボディ全体が引き締まった印象になっています。
お尻には飾りスラッシュポケット、襟元はダブルのストラップ飾り付きで、ディティールデザインにこだわりました。
流行りに左右されず長くご着用いただけます。
内側はもこもこのボア素材を使用しており、肌当たりも暖かで防寒性を高めています。
寒がりな愛犬にオススメのデザインです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327987&id=bodyimage2】
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・脱ぎ着のストレスを軽減する着せやすい後開き仕様
・股まわり内側のゴム調整機能で、お腹から脚まわりのフィット感が調整できます
・足首はリブ付きで思いきり走っても脱げにくい
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327987&id=bodyimage3】
■ 商品詳細
商品番号：18105
商品名：SIVI B3フライトスーツ
価格：14,800円（税抜）
カラー：ブラウン / ブラック
素材：ポリエステル100%
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
■ 特殊体型の犬種に特化した新ドッグウェアブランド【SIVI】
何度も試行錯誤して、イタグレ・ウィペットの独特の体型をカバーする立体パターンを開発しました。
着心地の良い素材にこだわり、イタグレ・ウィペットのシャープな体型に沿った高品質なドッグウェアに仕上げました。
■ CONCEPT
SIVI=SYMBIOSIS（共生）+VISION（視点）
SIVIは、人と愛犬の新しい共生の形を目指します。
それは、互いの視点を区別せず共通のビジョンを持って世界を体験することで、より親密な関係が築かれていく姿です。
その実現のために私たちは、人自身が身に着けたいと思える高品質なものづくりを追求し、妥協ではないミニマルでベーシックなデザインを形にします。
